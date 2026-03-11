João Fonseca luta, mas perde set points e cai para Sinner em Indian Wells





João Fonseca, aos 19 anos, que perdia por 5/2 o segundo set, fez mais uma grande partida no Masters 1000 de Indian Wells, uma das maiores da carreira, certamente. Mas, dessa vez, não foi o suficiente para alcançar uma inédita fase de quartas de final nesse nível de torneio. Méritos para o favorito italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking, que salvou três set points no tiebreak da primeira parcial (perdia por 6/3) e venceu o brasileiro, em confronto inédito, por 7/6 (6) e 7/6 (4), em 2h01m.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Ainda em quadra, o tenista da Itália, de 24 anos, elogiou o rival:





- João é um jogador incrível. Tem talento incrível, muito poderoso dos dois lados. Ele sacou muito bem, senti que tentar ser o mais agressivo possível era a chave. Caí um pouco de intensidade no final do segundo set, mas ele jogou um tênis incrível. A atmosfera foi sensacional, estou muito feliz com essa partida.

O equilíbrio foi tão grande que o ex-líder do ranking venceu apenas dois pontos a mais que o brasileiro: 79 a 77.

+ Aposte na vitória de seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Foi a primeira vez que o tenista carioca, número 35 do mundo, alcança as oitavas de final em um torneio desse nível. O próximo desafio do pupilo do técnico Guilherme Teixeira é o Masters 1000 de Miami, que começa na quarta, dia 18. Ano passado, o brasileiro alcançou a terceira rodada no torneio na Flórida.

Em busca de um título inédito e o primeiro na temporada, Sinner, por sua vez, enfrenta o anfitrião Learner Tien nas quartas de final. Nesta terça, o americano salvou dois match-points no triunfo sobre o espanhol Alejandro Davidovich Fokina.

continua após a publicidade

2º set: Sinner 7/6 (4)

Com um winner, Sinner fecha o jogo e avança Italiano vence um rally dramático e faz 5/4. Sinner saca e empata novamente (4/4). João Fonseca manda uma direita na rede e sofre o empate (3/3). O brasileiro tem um minibreak e vai sacar em 3/2. Com mais um ace, João Fonseca força novo tiebreak. Sinner volta a manter o saque e faz 6/5. João Fonseca confirma: 5/5. O brasileiro acelera a direita mais uma vez, rival não consegue devolver e sofre a quebra de volta. Número 1 do Brasil vai sacar em 4/5. João Fonseca pressiona e tem três breaks no saque de Sinner, que serve em 0/40. Brasileiro segue lutando e diminiu desvantagem para 5/3. Sinner saca e abre 5/2. Brasileiro não resiste e sofre a primeira quebra do jogo. Italiano vai sacar em 4/2. João Fonseca, com uma curta, salva o break, quando sacava em 15/40. O ex-líder do ranking confirma: 3/2. Novamente sem perder pontos, o brasileiro empata em 2/2. Sem sustos, o italiano faz 2/1. De zero, João Fonseca também confirma: 1/1. Sinner começa sacando a segunda parcial e confirma.

Estatísticas do segundo set entre Sinner e João Fonseca (Reprodução)

1º set: Sinner 7/6 (6)

O italiano, com uma direita na paralela, fecha o set em 8/6, após salvar três set points. Com um winner de devolução, Sinner vira para 7/6 e tem set point. O brasileiro manda uma direita para fora: 6/6. Sinner salva outro, e o brasileiro vai sacar em 6/5. Com um ace, o ex-número 1 do mundo salva o primeiro set point: 6/4. João saca bem e tem três set points: 6/3. Italiano diminiu para 5/3. Sinner manda uma esquerda para fora, e João vai sacar em 5/2. Com um winner de direita de inside-out, o brasileiro conquista o minibreak: 4/2. João Fonseca, sem minibreak, faz 3/2 no tiebreak. Sem quebras, o set será decidido no tiebreak. João Fonseca se impõe no saque e faz 6/5. O italiano confirma de zero e empata em 5/5. Sinner joga uma direita para fora e desperdiça novo break: 5/4. O ex-líder do ranking confirma, e o brasileiro vai sacar em 4/4. Após salvar o break, o número 1 do Brasil confirma o saque com um ace, e torcida grita: 'João Fonseca'. Com um winner de direita na cruzada, o brasileiro salva o primeiro break. Sem sustos, o italiano confirma de zero e empata novamente (3/3). O número 1 do Brasil faz seu primeiro ace no jogo e confirma com uma bola no contrapé: 3/2. Sinner saca muito bem e empata (2/2). O brasileiro confirma sem sustos e faz 2/1. O ex-líder do ranking salva o break e empata em 1/1. João Fonseca joga uma paralela de direita na rede e desperdiça o break. O brasileiro pressiona a devolução e tem o primeiro break. Sinner saca em 15/30 e faz o primeiro ace do jogo. João Fonseca confirma de zero o primeiro saque. O brasileiro começa no saque. Jogadores já estão aquecendo em quadra. Aquecimento começa em instantes. João Fonseca e Sinner já estão em quadra.