A sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana terá início na noite desta terça-feira (26), com muitos jogos durante toda a semana do torneio continental. Pelo lado brasileiro, sete times estão em disputa em busca de tentar uma classificação para a próxima fase da competição, mas a situação de alguns é complicada.

continua após a publicidade

Vale lembrar que apenas o primeiro colocado de cada chave avança de forma direta. Os segundos colocados disputam os Playoffs, que misturam os oito segundos colocados da competição contra equipes que terminaram a chave de grupos da Libertadores na terceira posição, e os confrontos valem uma vaga nas oitavas de final.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Pela ordem de grupos, o Atlético-MG é o time brasileiro que está no B. A chave, aliás, está muito embolada, com três times com sete pontos e um com seis. Pelo critério de desempate, o Galo é o terceiro colocado e vai enfrentar o Puerto Cabello nesta quarta-feira (27), às 19h (de Brasília), na Arena MRV. Além de vencer, resta ao time mineiro torcer por um empate ou vitória do Juventud contra o Cienciano.

continua após a publicidade

Já o São Paulo aparece na liderança do Grupo C da Sul-Americana, com nove pontos, e só depende de si para ficar com a vaga. O próximo adversário do Tricolor é o Boston River, lanterna da chave com três pontos e sem chance de classificação. O duelo no Morumbis será nesta terça-feira (26), às 19h (de Brasília).

O Santos está no Grupo D e vive uma situação delicada neste momento. O Peixe é o único brasileiro lanterna das chaves da Sul-Americana, soma quatro pontos e ainda não venceu. Nesta terça-feira (26), o time vai enfrentar o Deportivo Cuenca, vice-líder com seis pontos, na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília). Pela colocação ruim, não basta apenas vencer para avançar aos Playoffs, mas dependeria também de um tropeço do San Lorenzo diante do Recoleta. Se os argentinos perderem, Santos e San Lorenzo terminariam empatados em pontos, na segunda posição da chave, e a definição aconteceria no saldo de gols.

continua após a publicidade

O Botafogo está no Grupo E da Sul-Americana e é o líder com 13 pontos, já garantindo sua vaga antecipada para a fase mata-mata do torneio continental. Nesta quarta-feira (27), o time vai enfrentar o Caracas, às 19h (de Brasília), fora de casa.

Entre os brasileiros, quem aparece no Grupo F é o Grêmio, que é o vice-líder com dez pontos, dois atrás do Montevideo City Torque, justamente o adversário do time gaúcho desta terça-feira (26), às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio. Quem vencer avança de forma direta para a próxima fase. Caso tropece, o time brasileiro ainda disputará os Playoffs, já que os outros clubes do grupo estão muito atrás na pontuação.

O Vasco está no Grupo G e vive uma situação de muita disputa neste momento. Na segunda posição da chave, o Cruz-Maltino tem a mesma pontuação do Audax Italiano, ambos com sete pontos, e três atrás do líder Olimpia. O time carioca enfrenta o Barracas Central nesta quarta-feira (27), às 19h (de Brasília), em São Januário. Se vencer e o líder perder, a vaga automática será pelo critério de desempate.

Fechando a lista de brasileiros na competição, aparece o RB Bragantino, terceiro colocado do Grupo H, com sete pontos. O líder da chave é o River Plate, com 11, seguido pelo Carabobo, com nove. O lanterna é o Blooming, com apenas um ponto e sem chances. O Massa Bruta só tem chance de pegar os Playoffs. Para isso, precisa vencer o Carabobo nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), em Bragança Paulista.

🤑 Aposte em ambas equipes não marcam em São Paulo x CA Boston River @1.58

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.