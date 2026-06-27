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Trio do Flamengo é eliminado da Copa do Mundo na fase de grupos

Clube estuda planejamento para reapresentação dos atletas

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 09:37
Atualizado há 1 minutos
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Flamengo De la Cruz Arrascaeta Varela
De la Cruz, Arrascaeta e Varela em jogo do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Três jogadores do Flamengo se despediram da Copa do Mundo na última sexta-feira (26). Com a derrota por 1 a 0 para a Espanha, o Uruguai não conseguiu atingir a pontuação necessária para avançar à fase mata-mata. Assim, Varela, De la Cruz e Arrascaeta dão adeus ao Mundial. Agora, o Rubro-Negro estuda o cronograma para a reapresentação dos atletas.

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  • Muslera, diante do Flamengo pela fase de grupos da Libertadores. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

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    O Uruguai encerrou a fase de grupos com dois empates e uma derrota, somando apenas dois pontos e terminando na terceira colocação do Grupo H. A baixa pontuação fez com que a Celeste não figurasse entre os melhores terceiros colocados, resultando na eliminação.

    Resultados do Uruguai na fase de grupos

    • Arábia Saudita 1 x 1 Uruguai
    • Uruguai 2 x 2 Cabo Verde
    • Uruguai 0 x 1 Espanha
    Jogadores do Uruguai perfilados antes da partida contra a Espanha na Copa do Mundo
    Varela, do Flamengo, ao lado de outros jogadores do Uruguai na Copa do Mundo (Foto: Ulises Ruiz/AFP)

    Na campanha uruguaia, Varela e De la Cruz entraram em campo e foram destaques. Já Arrascaeta, que iniciou o torneio no departamento médico, foi relacionado para o jogo contra a Espanha, mas não foi utilizado. No retorno ao Flamengo, o camisa 10 será reavaliado.

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    Planejamento para a reapresentação dos jogadores do Flamengo eliminados na Copa do Mundo

    Dos nove convocados pelo Flamengo, os uruguaios são os primeiros a ficarem disponíveis para retornar ao clube. Como a delegação embarca para Portugal neste domingo para a intertemporada, a diretoria avalia se levará os três jogadores para os amistosos em solo europeu ou se eles permanecerão no Brasil para realizar atividades no Ninho do Urubu.

    A reportagem do Lance! apurou que, neste momento, o Flamengo ainda discute internamente qual cronograma seguirá. Vale destacar que, antes da reapresentação, os atletas deverão cumprir um período de descanso antes de serem reintegrados ao elenco rubro-negro.

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    A intertemporada do Flamengo em Portugal contará com três amistosos:

    • ⚽ 03/07: Flamengo x River Plate
    • ⚽ 08/07: Flamengo x Lausanne
    • ⚽ 11/07: Flamengo x Benfica

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    Jogadores do Flamengo que seguem na Copa do Mundo

    Duas seleções com representantes do Flamengo seguem vivas na Copa do Mundo: Brasil (Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro e Lucas Paquetá) e Equador (Gonzalo Plata). Já a Colômbia, de Carrascal, entra em campo neste sábado, mas já está classificada para a próxima fase.

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