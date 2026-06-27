Trio do Flamengo é eliminado da Copa do Mundo na fase de grupos Clube estuda planejamento para reapresentação dos atletas

Três jogadores do Flamengo se despediram da Copa do Mundo na última sexta-feira (26). Com a derrota por 1 a 0 para a Espanha, o Uruguai não conseguiu atingir a pontuação necessária para avançar à fase mata-mata. Assim, Varela, De la Cruz e Arrascaeta dão adeus ao Mundial. Agora, o Rubro-Negro estuda o cronograma para a reapresentação dos atletas.

continua após a publicidade

💻 Quem se classifica? Acesse o simulador e veja ranking dos terceiros colocados

O Uruguai encerrou a fase de grupos com dois empates e uma derrota, somando apenas dois pontos e terminando na terceira colocação do Grupo H. A baixa pontuação fez com que a Celeste não figurasse entre os melhores terceiros colocados, resultando na eliminação.

Resultados do Uruguai na fase de grupos

Arábia Saudita 1 x 1 Uruguai

Uruguai 2 x 2 Cabo Verde

2 x 2 Cabo Verde Uruguai 0 x 1 Espanha

Varela, do Flamengo, ao lado de outros jogadores do Uruguai na Copa do Mundo (Foto: Ulises Ruiz/AFP)

Na campanha uruguaia, Varela e De la Cruz entraram em campo e foram destaques. Já Arrascaeta, que iniciou o torneio no departamento médico, foi relacionado para o jogo contra a Espanha, mas não foi utilizado. No retorno ao Flamengo, o camisa 10 será reavaliado.

continua após a publicidade

Planejamento para a reapresentação dos jogadores do Flamengo eliminados na Copa do Mundo

Dos nove convocados pelo Flamengo, os uruguaios são os primeiros a ficarem disponíveis para retornar ao clube. Como a delegação embarca para Portugal neste domingo para a intertemporada, a diretoria avalia se levará os três jogadores para os amistosos em solo europeu ou se eles permanecerão no Brasil para realizar atividades no Ninho do Urubu.

A reportagem do Lance! apurou que, neste momento, o Flamengo ainda discute internamente qual cronograma seguirá. Vale destacar que, antes da reapresentação, os atletas deverão cumprir um período de descanso antes de serem reintegrados ao elenco rubro-negro.

continua após a publicidade

A intertemporada do Flamengo em Portugal contará com três amistosos:

⚽ 03/07: Flamengo x River Plate

x River Plate ⚽ 08/07: Flamengo x Lausanne

x Lausanne ⚽ 11/07: Flamengo x Benfica

➡️ Flamengo divulga lista de relacionados para amistosos em Portugal

Jogadores do Flamengo que seguem na Copa do Mundo

Duas seleções com representantes do Flamengo seguem vivas na Copa do Mundo: Brasil (Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro e Lucas Paquetá) e Equador (Gonzalo Plata). Já a Colômbia, de Carrascal, entra em campo neste sábado, mas já está classificada para a próxima fase.

➡️ Aposte em jogos do Flamengo

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.