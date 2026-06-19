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Atitude de Ancelotti antes de Brasil x Haiti vira assunto: 'Agora vai'

Treinador viralizou após cantar o hino brasileiro antes de partida contra o Haiti na Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 22:58
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Ancelotti cantando o hino brasileiro antes de jogo contra o Haiti (Foto: Reprodução/Globo)
Ancelotti cantando o hino brasileiro antes de jogo contra o Haiti (Foto: Reprodução/Globo)

Carlo Ancelotti protagonizou um dos momentos mais comentados da partida entre Brasil e Haiti, nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Italiano de nascimento, o treinador da Seleção Brasileira foi flagrado cantando trechos do hino nacional durante a execução da música antes da bola rolar.

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    O treinador foi flagrado pela transmissão do jogo na hora do hino e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. Torcedores brasileiros compartilharam vídeos do momento e elogiaram a identificação do técnico com a Seleção, destacando o esforço de Ancelotti para aprender e cantar o hino mesmo após pouco mais de um ano no comando da equipe.

    O treinador acompanhou a execução da música e cantou o trecho: "De amor e de esperança, a Terra desce. Se em teu formoso céu, risonho, límpido. A imagem do Cruzeiro resplandece", chamando a atenção dos fãs.

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    Brasil na Copa do Mundo

    A Seleção Brasileira disputa o Grupo C do Mundial ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. Após o duelo desta sexta-feira (19), a equipe encerra sua participação na fase de grupos na próxima rodada contra a Escócia, em busca da classificação para o mata-mata.

    Ancelotti a beira do gramado em Brasil x Haitit (Foto: Jewel Samad / AFP)

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