Atitude de Ancelotti antes de Brasil x Haiti vira assunto: 'Agora vai'
Treinador viralizou após cantar o hino brasileiro antes de partida contra o Haiti na Copa
Carlo Ancelotti protagonizou um dos momentos mais comentados da partida entre Brasil e Haiti, nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Italiano de nascimento, o treinador da Seleção Brasileira foi flagrado cantando trechos do hino nacional durante a execução da música antes da bola rolar.
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O treinador foi flagrado pela transmissão do jogo na hora do hino e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. Torcedores brasileiros compartilharam vídeos do momento e elogiaram a identificação do técnico com a Seleção, destacando o esforço de Ancelotti para aprender e cantar o hino mesmo após pouco mais de um ano no comando da equipe.
O treinador acompanhou a execução da música e cantou o trecho: "De amor e de esperança, a Terra desce. Se em teu formoso céu, risonho, límpido. A imagem do Cruzeiro resplandece", chamando a atenção dos fãs.
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🚨VEJA: Ancelotti é visto cantando o Hino Nacional do Brasil. #FifaWorldCup pic.twitter.com/5o5qnOaUxy— CHOQUEI (@choquei) June 20, 2026
Ancelotti cantando partes do hino brasileiro!— Francieli S. Maldaner (@fran_smaldaner) June 20, 2026
Me arrepiei até o último fio de cabelo!
Ele quer, ele merece!!
💚💛💙💚💛💙
Sim você não viu errado, o Ancelotti cantou o hino nacional #BRAxHAI pic.twitter.com/32kOb0dgYU— Bart Ironia (@bartironiaa) June 20, 2026
O Ancelotti cantando o hino do Brasil me pega mto hahahaha #BRAxHAI— Nathalia (@nathaliacacais) June 20, 2026
Ancelotti cantando o hino, MT fofinho— bagi (@odeioclnema) June 20, 2026
Ancelotti cantou o hino e agr o hexa vem— última romântica (@OlivrLai_) June 20, 2026
ancelotti cantando o hino... 😭😭 agora vai— cleiton (@vascopica) June 20, 2026
Brasil na Copa do Mundo
A Seleção Brasileira disputa o Grupo C do Mundial ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. Após o duelo desta sexta-feira (19), a equipe encerra sua participação na fase de grupos na próxima rodada contra a Escócia, em busca da classificação para o mata-mata.
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