Torcida elege melhor jogador do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo A Seleção Brasileira venceu a Escócia por 3 a 0 e se classificou para a próxima fase da Copa

A torcida brasileira não teve dúvidas. Em enquete promovida pelo Lance!, Vini Jr foi eleito o melhor jogador da Seleção Brasileira na primeira fase da Copa do Mundo de 2026, recebendo impressionantes 76% dos votos e deixando os demais concorrentes para trás.

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O atacante do Real Madrid foi o principal destaque da equipe de Carlo Ancelotti na campanha que terminou com a liderança do Grupo C. Autor de quatro gols na competição, sendo um contra o Marrocos e dois diante da Escócia, além de outro na vitória sobre o Haiti, o camisa 7 assumiu o protagonismo ofensivo da Amarelinha e caiu nas graças dos torcedores.

Atrás de Vini Jr, o segundo lugar ficou com Rayan, que recebeu 10% dos votos. O jovem atacante tem sido uma das surpresas da Seleção na Copa e conquistou a torcida com seu inicio com a amarelinha no Mundial.

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O pódio foi completado por Bruno Guimarães, com 8%, enquanto o zagueiro Marquinhos terminou logo atrás, com 1%. Também receberam votos Alisson, Matheus Cunha, Danilo e Douglas Santos, todos com 1%.

Resultado da enquete

Vini Jr – 76%

Rayan – 10%

Bruno Guimarães – 8%

Alisson – 1%

Matheus Cunha – 1%

Danilo – 1%

Douglas Santos – 1%

Marquinhos – 1%

Números explicam favoritismo de Vini Jr

O resultado da votação acompanha o desempenho do atacante dentro de campo. Vini Jr participou diretamente de cinco dos sete gols marcados pelo Brasil na fase de grupos e foi decisivo para a classificação em primeiro lugar da chave.

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A Seleção estreou empatando por 1 a 1 com o Marrocos, venceu o Haiti por 3 a 0 e fechou a primeira fase com outro triunfo por 3 a 0 sobre a Escócia. Com sete pontos, o Brasil avançou às fases eliminatórias e enfrentará o segundo colocado do Grupo F na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília).

Agora, eleito pela torcida como o principal nome da Amarelinha até aqui, Vini Jr terá a missão de manter o nível de atuação para ajudar o Brasil na busca pelo hexacampeonato mundial.

Vini Jr. aponta para a cabeça após fazer o segundo gol do Brasil contra a Escócia (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

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