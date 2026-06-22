Por que a bandeira do Iraque não toca o gramado nos jogos da Copa do Mundo? Entenda diferença para a Arábia Saudita Federação iraquiana pediu à Fifa que símbolo nacional não seja colocado no chão

A entrada das seleções em campo na Copa do Mundo costuma seguir um protocolo padrão da Fifa, com as bandeiras dos países sendo abertas e posicionadas sobre o gramado antes da execução dos hinos nacionais. No caso do Iraque, porém, uma exceção tem chamado a atenção durante o torneio.

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A Federação Iraquiana solicitou à Fifa que sua bandeira não seja colocada diretamente no chão durante as cerimônias pré-jogo. O motivo está na inscrição presente no centro do símbolo nacional: a frase "Allahu Akbar" ("Deus é o Maior", em português), uma das expressões mais conhecidas e sagradas do islã.

Segundo representantes da seleção, o pedido foi feito como forma de demonstrar respeito ao caráter religioso da frase. Dessa forma, a bandeira permanece erguida durante o protocolo, evitando contato com o gramado.

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Haaland em ação no jogo da Noruega contra o Iraque pela Copa do Mundo (Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A situação lembra o que acontece com a Arábia Saudita, mas há uma diferença importante. Na bandeira saudita, além da profissão de fé islâmica — a Shahada —, existe uma tradição e interpretação religiosa mais rígidas em relação ao uso do símbolo nacional. Por isso, a bandeira do país não pode ser colocada no solo nem em superfícies consideradas inadequadas, como a água.

Já no caso iraquiano, não existe uma regra formal ou legislação específica que proíba o contato da bandeira com o chão. A medida adotada na Copa do Mundo partiu de um pedido da federação nacional em respeito à inscrição religiosa presente no símbolo. Enquanto a Arábia Saudita segue um protocolo tradicional e permanente relacionado à própria bandeira, o Iraque adotou uma orientação de caráter simbólico e religioso durante o torneio.

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