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Seleção do Irã deixa mensagem pedindo fair play no futebol: 'teste de caráter'

Mensagem foi deixada no vestiário após o empate em 1 a 1 com o Egito

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
27/06/2026 11:14
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Seleção do Irã (Dean Mouhtaropoulos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Seleção do Irã (Dean Mouhtaropoulos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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Após o empate por 1 a 1 com o Egito, a seleção do Irã deixou uma mensagem no vestiário do Lumen Field, em Seattle, palco da partida pela Copa do Mundo. O texto faz um apelo ao fair play, destacando virtudes como a verdadeira essência do futebol e também relembra incidentes da guerra entre o país e os Estados Unidos.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Após o empate por 1 a 1 com o Egito, a seleção do Irã deixou uma mensagem no vestiário do Lumen Field, em Seattle, palco da partida pela Copa do Mundo. O texto faz um apelo ao fair play, destacando virtudes como a verdadeira essência do futebol e também relembra incidentes da guerra entre o país e os Estados Unidos.

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    • Na mensagem, os iranianos ressaltam que valores como respeito, dignidade e humanidade devem estar acima do resultado dentro de campo. A delegação também agradece a hospitalidade recebida em Seattle e o apoio da torcida iraniana presente no estádio.

    Além da mensagem esportiva, o texto traz hashtags com referências ao recente conflito envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel. Entre elas estão #168 e #Minab, em alusão às vítimas de um bombardeio contra uma escola na cidade iraniana de Minab, em fevereiro. Na ocasião, o governo do Irã atribuiu o ataque aos Estados Unidos e a Israel. Segundo as autoridades iranianas, o bombardeio deixou 168 mortos, entre alunos e professores.

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    Veja a mensagem completa deixada pela seleção do Irã:

    Viemos do Irã..
    De uma terra que, há milhares de anos, valoriza a honra acima da vitória. #768 #minab
    Para nós, o futebol não se resume apenas a competir por um resultado; é um teste de caráter. Pode-se marcar pontos da forma que se quiser, mas não se pode comprar o respeito. Pode-se passar a fase de grupos, mas só se pode manter a cabeça erguida perante o julgamento da história através do fair play.
    O Fair Play não é uma cláusula no regulamento do futebol; é a alma do futebol.

    Obrigado, Seattle, pela vossa hospitalidade. E obrigado a todos os iranianos que trouxeram o seu coração, a sua voz e todo o seu ser para o campo em nome do Irã.
    Irã, sempre de pé, imponente

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    Recado seleção Irã (reprodução)
    Recado seleção Irã (reprodução)

    Cenário de classificação para o Irã

    A classificação do Irã para a próxima fase da Copa do Mundo é bastante improvável, mas ainda depende de uma combinação de resultados. Para avançar, os iranianos precisam que pelo menos dois dos seguintes cenários aconteçam:

    1. derrota da Croácia para Gana;
    2. empate ou derrota da RD Congo para o Uzbequistão, desde que a equipe congolesa não perca por seis ou mais gols;
    3. que haja um vencedor no confronto entre Argélia e Áustria.

    O cenário, porém, é considerado difícil. A Croácia enfrenta uma Gana já classificada, enquanto a RD Congo encara o Uzbequistão, que teve atuações discretas diante de Portugal e Colômbia. Além disso, Argélia e Áustria podem protagonizar um chamado "jogo de compadres", já que um empate garante a classificação de ambas para a próxima fase.

    Jogadores do Irã (Richard HEATHCOTE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))
    Jogadores do Irã (Richard HEATHCOTE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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