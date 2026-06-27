Seleção do Irã deixa mensagem pedindo fair play no futebol: 'teste de caráter' Mensagem foi deixada no vestiário após o empate em 1 a 1 com o Egito

Após o empate por 1 a 1 com o Egito, a seleção do Irã deixou uma mensagem no vestiário do Lumen Field, em Seattle, palco da partida pela Copa do Mundo. O texto faz um apelo ao fair play, destacando virtudes como a verdadeira essência do futebol e também relembra incidentes da guerra entre o país e os Estados Unidos.

Após o empate por 1 a 1 com o Egito, a seleção do Irã deixou uma mensagem no vestiário do Lumen Field, em Seattle, palco da partida pela Copa do Mundo. O texto faz um apelo ao fair play, destacando virtudes como a verdadeira essência do futebol e também relembra incidentes da guerra entre o país e os Estados Unidos.

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Na mensagem, os iranianos ressaltam que valores como respeito, dignidade e humanidade devem estar acima do resultado dentro de campo. A delegação também agradece a hospitalidade recebida em Seattle e o apoio da torcida iraniana presente no estádio.

Além da mensagem esportiva, o texto traz hashtags com referências ao recente conflito envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel. Entre elas estão #168 e #Minab, em alusão às vítimas de um bombardeio contra uma escola na cidade iraniana de Minab, em fevereiro. Na ocasião, o governo do Irã atribuiu o ataque aos Estados Unidos e a Israel. Segundo as autoridades iranianas, o bombardeio deixou 168 mortos, entre alunos e professores.

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Veja a mensagem completa deixada pela seleção do Irã:

Viemos do Irã..

De uma terra que, há milhares de anos, valoriza a honra acima da vitória. #768 #minab

Para nós, o futebol não se resume apenas a competir por um resultado; é um teste de caráter. Pode-se marcar pontos da forma que se quiser, mas não se pode comprar o respeito. Pode-se passar a fase de grupos, mas só se pode manter a cabeça erguida perante o julgamento da história através do fair play.

O Fair Play não é uma cláusula no regulamento do futebol; é a alma do futebol.

Obrigado, Seattle, pela vossa hospitalidade. E obrigado a todos os iranianos que trouxeram o seu coração, a sua voz e todo o seu ser para o campo em nome do Irã.

Irã, sempre de pé, imponente

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Recado seleção Irã (reprodução)

Cenário de classificação para o Irã

A classificação do Irã para a próxima fase da Copa do Mundo é bastante improvável, mas ainda depende de uma combinação de resultados. Para avançar, os iranianos precisam que pelo menos dois dos seguintes cenários aconteçam:

derrota da Croácia para Gana; empate ou derrota da RD Congo para o Uzbequistão, desde que a equipe congolesa não perca por seis ou mais gols; que haja um vencedor no confronto entre Argélia e Áustria.

O cenário, porém, é considerado difícil. A Croácia enfrenta uma Gana já classificada, enquanto a RD Congo encara o Uzbequistão, que teve atuações discretas diante de Portugal e Colômbia. Além disso, Argélia e Áustria podem protagonizar um chamado "jogo de compadres", já que um empate garante a classificação de ambas para a próxima fase.

Jogadores do Irã (Richard HEATHCOTE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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