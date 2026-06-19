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Seleção utilizará uniforme com marca de Michael Jordan em jogo decisivo na Copa

Brasil estreia uniforme alternativo no Mundial em duelo contra o Haiti, na noite desta sexta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos

PorLance!São Paulo (SP)
19/06/2026 18:33
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Jogadores da Seleção com o uniforme 2 (Foto: Reprodução/CBF)
Jogadores da Seleção com o uniforme 2 (Foto: Reprodução/CBF)

A Seleção Brasileira atuará pela primeira vez nesta Copa do Mundo com o uniforme 2, na partida contra o Haiti, na noite desta sexta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos. Tanto a camisa quanto o calção, predominantemente azuis, carregam o logo da Jordan, subsidiária da Nike.

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    A equipe comandada por Ancelotti já havia utilizado o uniforme em amistosos contra a França, derrota por 2 a 1, e o Egito, vitória por 2 a 1, ambos realizados nos Estados Unidos durante a preparação para o Mundial.

    Quando a Seleção Brasileira passa a utilizar o uniforme assinado pela Jordan, toda a logística de materiais é ajustada. Peças de treino, roupas de viagem e até itens usados em entrevistas passam a exibir a marca da empresa dias antes da utilização em campo. O processo é autorizado pela Nike, que participou das tratativas.

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    Esta é a segunda parceria envolvendo a Jordan e o futebol. Desde 2018, a marca assina ao menos um uniforme do PSG, da França, por temporada. Vale lembrar que, ainda em 2016, Neymar lançou chuteiras com a marca do astro do basquete norte-americano.

    Detalhes do novo uniforme da Seleção Brasileira

    O novo uniforme reserva da equipe brasileira é vendido por R$ 449,99 na versão torcedor, enquanto o modelo utilizado em campo custa R$ 749,99. A peça é desenvolvida para ampliar a circulação de ar durante as partidas e é confeccionada a partir de resíduos têxteis. O tecido também é 11% mais leve e até 23,8% mais respirável.

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    Além da camisa alternativa, a coleção inclui itens de streetwear, como camisetas, moletons bicolores, shorts de mesh, agasalhos e quatro silhuetas clássicas de calçados reinterpretadas para o público brasileiro.

    O evento de apresentação do novo material esportivo da Seleção Brasileira ocorreu no clube Sírio, na zona sul de São Paulo, no dia 12 de março.

    Seleção - uniforme 2 - Jordan
    Uniforme 2 da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo (Foto: Vitor Palhares)

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