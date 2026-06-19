Seleção utilizará uniforme com marca de Michael Jordan em jogo decisivo na Copa Brasil estreia uniforme alternativo no Mundial em duelo contra o Haiti, na noite desta sexta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos

A Seleção Brasileira atuará pela primeira vez nesta Copa do Mundo com o uniforme 2, na partida contra o Haiti, na noite desta sexta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos. Tanto a camisa quanto o calção, predominantemente azuis, carregam o logo da Jordan, subsidiária da Nike.

continua após a publicidade

+ Análise tática do Guffo: como Brasil pode ganhar do Haiti

A equipe comandada por Ancelotti já havia utilizado o uniforme em amistosos contra a França, derrota por 2 a 1, e o Egito, vitória por 2 a 1, ambos realizados nos Estados Unidos durante a preparação para o Mundial.

Quando a Seleção Brasileira passa a utilizar o uniforme assinado pela Jordan, toda a logística de materiais é ajustada. Peças de treino, roupas de viagem e até itens usados em entrevistas passam a exibir a marca da empresa dias antes da utilização em campo. O processo é autorizado pela Nike, que participou das tratativas.

continua após a publicidade

Esta é a segunda parceria envolvendo a Jordan e o futebol. Desde 2018, a marca assina ao menos um uniforme do PSG, da França, por temporada. Vale lembrar que, ainda em 2016, Neymar lançou chuteiras com a marca do astro do basquete norte-americano.

Detalhes do novo uniforme da Seleção Brasileira

O novo uniforme reserva da equipe brasileira é vendido por R$ 449,99 na versão torcedor, enquanto o modelo utilizado em campo custa R$ 749,99. A peça é desenvolvida para ampliar a circulação de ar durante as partidas e é confeccionada a partir de resíduos têxteis. O tecido também é 11% mais leve e até 23,8% mais respirável.

continua após a publicidade

Além da camisa alternativa, a coleção inclui itens de streetwear, como camisetas, moletons bicolores, shorts de mesh, agasalhos e quatro silhuetas clássicas de calçados reinterpretadas para o público brasileiro.

O evento de apresentação do novo material esportivo da Seleção Brasileira ocorreu no clube Sírio, na zona sul de São Paulo, no dia 12 de março.

Uniforme 2 da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo (Foto: Vitor Palhares)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

🔥SUPERODD 16x no Brasil: Vini Jr marcar 1 gol com Odd 16.00 - apenas contas novas na Esportivabet

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.