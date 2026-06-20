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Seleção terá retorno de Neymar em semana decisiva

Atacante vai voltar a ser relacionado em último jogo da primeira fase da Copa

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
20/06/2026 09:47
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Neymar treina no CT da Seleção em Morristown
Neymar treina no CT da Seleção em Morristown (Foto: Nelson Terme/CBF)

FILADÉLFIA, PA (EUA) - A Seleção Brasileira, enfim, poderá contar com Neymar em campo, e em um momento crucial para esta Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti confirmou que o atacante do Santos será relacionado para o próximo jogo do Brasil no Mundial, diante da Escócia, na quarta-feira (24), em Miami.

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    — Sim, Neymar vai treinar amanhã (sábado) individual, e depois na segunda-feira vai estar com a equipe, e vai estar preparado para o jogo contra a Escócia — afirmou Ancelotti, na entrevista coletiva que se seguiu à vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti nessa sexta-feira (19), na Filadélfia.

    Neymar não viajou com a delegação para a Filadélfia justamente para seguir a preparação para o jogo com os escoceses. O atacante voltou a treinar com bola na terça-feira (16), e um dia depois retomou o trabalho com os companheiros no campo.

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    O retorno aos treinos no gramados aconteceu um dia antes da contusão completar um mês, e a sequência de dias trabalhando no CT da Seleção em Morristown demonstram que a lesão na panturrilha direita está cicatrizada. Mas o longo período afastado de jogos e treinamentos exigem agora que o atacante recupere o ritmo e faça um trabalho consistente de reequilíbrio muscular, a fim de não ter recidiva da lesão.

    Brazil v Morocco: Group C
    Retorno de Neymar aos jogos da Seleção está próximo de se concretizar (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images via AFP)

    A confirmação de que Neymar estará à disposição para a partida do Brasil com a Escócia é um alento à Seleção em um momento decisivo desta Copa do Mundo. A Seleção chega à última rodada na liderança do Grupo C, com 4 pontos, igualada a Marrocos, mas com melhor saldo de gols. Assim, vencer os escoceses é fundamental para tentar assegurar a liderança da chave, o que garantiria uma logística mais favorável para a sequência do Mundial.

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    Além disso, o Brasil deve perder um titular do ataque, uma vez que Raphinha sentou o músculo posterior da coxa direita ainda no primeiro tempo do jogo com o Haiti.

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