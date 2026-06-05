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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Seleção brinca com lance viral entre Casemiro e Endrick

Jogadores dão carrinhos para deslizar no gramado em aquecimento nos EUA

Márcio Iannacca
Enviado Especial
Dia 05/06/2026
17:44
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Casemiro dá forte entrada em Endrick durante treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos.
imagem cameraCasemiro dá forte entrada em Endrick durante treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos (Foto: Ira L. Black/AFP)
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Se alguém esperava um treino mais carrancudo da Seleção Brasileira na véspera do amistoso contra o Egito, encontrou exatamente o oposto nesta sexta-feira (5). No centro de treinamento do New York Red Bulls, em Nova Jersey, o clima foi de descontração, risadas e uma brincadeira que tinha um alvo claro: o lance viral envolvendo Casemiro e Endrick durante a atividade da última quarta-feira.

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Nos cerca de cinco minutos de aquecimento liberados para a imprensa, o que mais chamou atenção não foi uma jogada ensaiada, uma conversa de Carlo Ancelotti ou qualquer indício da escalação para o amistoso. A atração do momento foram os carrinhos. Ou melhor, os "quase carrinhos".

Vários jogadores aproveitaram o aquecimento para deslizar pelo gramado em direção aos companheiros, simulando divididas e entradas mais fortes, mas sempre em tom de brincadeira. Ninguém acertava ninguém. O objetivo parecia ser justamente arrancar gargalhadas dos colegas e relembrar o episódio que movimentou as redes sociais nos últimos dias.

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A cena fez referência ao lance protagonizado por Casemiro e Endrick durante uma atividade competitiva, bastante comum na rotina de treinamentos da Seleção. Na ocasião, o volante tentou uma jogada, errou o alvo e acabou acertando o jovem atacante. O episódio rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e gerou debates entre jornalistas e comentaristas sobre a intensidade dos trabalhos conduzidos na equipe nacional.

Dentro do grupo, porém, o assunto parece ter sido tratado com naturalidade e bom humor. A melhor prova disso apareceu justamente nesta sexta-feira, quando os próprios jogadores transformaram o lance em motivo de resenha durante o aquecimento.

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Outro detalhe curioso foi que Casemiro e Endrick entraram juntos em campo para o início das atividades comandadas por Ancelotti. Os dois caminharam lado a lado até o gramado, em uma demonstração de que o episódio ficou para trás rapidamente e não passou de um lance de treino.

A atmosfera descontraída também reforça o momento vivido pela Seleção às vésperas do último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. Com o time titular definido (mesmo que sem querer por Carlo Ancelotti na coletiva) e a preparação entrando na reta final, os jogadores alternam concentração e leveza, ingredientes importantes em uma competição tão longa e desgastante.

Se o lance entre Casemiro e Endrick rendeu milhares de visualizações nas redes sociais durante a semana, nesta sexta-feira ele ganhou uma continuação diferente: uma série de carrinhos cenográficos, muitas risadas e a certeza de que a brincadeira virou parte da resenha da Seleção Brasileira em Nova Jersey.

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