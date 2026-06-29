Saiba quem foi eleito o melhor em campo em Brasil x Japão Casemiro e Gabriel Martinelli marcaram os gols da vitória brasileira

O Brasil venceu o Japão por 2 a 1 nesta segunda-feira (29), no NRG Stadium, em Houston (Texas), pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. Casemiro e Gabriel Martinelli marcaram para a Seleção Brasileira. Sano fez o único gol dos japoneses no jogo.

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Casemiro, que até então fazia partida ruim, se redimiu: aos 9, Gabriel Magalhães cruzou da esquerda no segundo pau, e o volante cabeceou para empatar. Recompensado pelo gol, o volante brasileiro foi eleito pela Fifa como o melhor em campo.

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Casemiro é eleito o melhor em campo em Brasil x Japão (Foto: Reprodução/X)

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Como foi Brasil 2 x 1 Japão

Brasil sucumbe à pausa para hidratação no 1º tempo

O Brasil começou melhor diante do Japão. Com as linhas avançadas, incluindo Marquinhos e Gabriel Magalhães jogando à frente da divisória do gramado, a Seleção não deixou os japoneses saírem do campo de defesa. E o time do técnico Hajime Moriyasu nem estava disposto a isso: tinha três zagueiros e seis no meio-campo. A intenção era clara: jogar no erro do Brasil.

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A situação mudou muito aos 22 minutos, quando houve a pausa para hidratação. Aí foi a vez de o Japão voltar com as linhas avançadas, não deixando Brasil sair do campo de defesa. Foram minutos e mais minutos com a Seleção rodando a bola no entorno da própria área. Numa dessas, Danilo errou passe no meio-campo, Sano interceptou e os japoneses avançaram com três em velocidade, abrindo a defesa brasileiro. O próprio Sano bateu rasteiro no canto direito de Alisson, abrindo o placar.

Brasil pressiona no segundo tempo e busca a virada contra o Japão

Carlo Ancelotti mexeu na Seleção no intervalo. Sacou Lucas Paquetá, que deixara o campo mancando, e colocou Endrick. O atacante deu mais movimentação ao ataque, e o time como um todo melhorou. Rayan passou a aparecer na direita, Vini Jr voltou a ser perigoso pela esquerda e Casemiro, que até então fazia partida ruim, se redimiu: aos 9, Gabriel Magalhães cruzou da esquerda no segundo pau, e o volante cabeceou para empatar.

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O Brasil seguiu pressionando, principalmente na base dos cruzamentos à área. Mas foi quando colocou a bola no chão que chegou ao gol da virada: aos 50, Rayan recuperou a bola e tocou para Bruno Guimarães, que deu a quarta assistência nesta Copa do Mundo para o gol salvador de Gabriel Martinelli.