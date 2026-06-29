Rayan revela pedido de Ancelotti no intervalo para virada do Brasil sobre o Japão Atacante afirmou que orientação do treinador foi decisiva para a virada por 2 a 1

O Brasil precisou mostrar poder de reação para derrotar o Japão por 2 a 1, nesta segunda-feira (29), e garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Após a partida, Rayan revelou que a conversa de Carlo Ancelotti no intervalo foi fundamental para a mudança de postura da Seleção na etapa final.

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Depois de sair atrás no placar, o Brasil encontrou dificuldades para furar a marcação japonesa durante os primeiros 45 minutos. Segundo o atacante, o treinador italiano pediu tranquilidade ao elenco para que a equipe mantivesse o estilo de jogo, sem ansiedade.

— Que jogo! No segundo gol, eu pulei e comemorei muito. A gente sabia que seria um jogo difícil, já que o Japão é um time qualificado. No primeiro tempo não deu certo a nossa pressão, o Japão estava conseguindo sair e chegou a marcar o gol. No intervalo, o professor Ancelotti pediu para a gente ter calma, fazer o jogo que a gente sabe fazer — afirmou Rayan, da Seleção Brasileira, em entrevista à "CazeTV".

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Rayan fala ao microfone em entrevista após o fim de Brasil x Japão no NRG Stadium

Rayan também fez questão de elogiar a organização defensiva do adversário. Para o atacante, a equipe japonesa dificultou bastante as ações ofensivas da Seleção, especialmente pela forma como se fechava quando estava sem a bola. O jogador chegou a brincar sobre a forte marcação: "Muito chato".

— O Japão montou uma linha de quatro, de cinco, que é difícil de entrar. Muito chato. Mas o Ancelotti pediu para a gente ter calma, fazer o nosso jogo. Graças a Deus saíram os gols e a vitória — completou.

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Quando é o próximo jogo do Brasil?

O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no domingo, dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O time de Carlo Ancelotti aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será definido nesta terça-feira (30).