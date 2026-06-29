logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Rayan revela pedido de Ancelotti no intervalo para virada do Brasil sobre o Japão

Atacante afirmou que orientação do treinador foi decisiva para a virada por 2 a 1

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 16:28
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Rayan disputa a bola com Suzuki na partida entre Brasil e Japão
Rayan disputa a bola com Suzuki na partida entre Brasil e Japão (Foto: Foto por LARS BARON/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP)

O Brasil precisou mostrar poder de reação para derrotar o Japão por 2 a 1, nesta segunda-feira (29), e garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Após a partida, Rayan revelou que a conversa de Carlo Ancelotti no intervalo foi fundamental para a mudança de postura da Seleção na etapa final.

continua após a publicidade
  • Ancelotti fala ao microfone em entrevista após o fim de Brasil x Japão no gramado do NRG Stadium

    Ancelotti revela conversa com Neymar durante o jogo do Brasil: ‘Eu não queria’

    Seleção Brasileira
    Há 13 minutos
  • Gabriel Martinelli comemora gol marcado pelo Brasil contra o Japão na segunda fase da Copa do Mundo 2026

    Dê suas notas: Brasil arranca virada heroica contra o Japão na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira
    Há 3 minutos
  • Jogadores do Brasil comemoram o gol de Casemiro contra o Japão pela Copa do Mundo

    Brasil leva susto, mas vira contra o Japão no fim e avança na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 19 minutos

    • Depois de sair atrás no placar, o Brasil encontrou dificuldades para furar a marcação japonesa durante os primeiros 45 minutos. Segundo o atacante, o treinador italiano pediu tranquilidade ao elenco para que a equipe mantivesse o estilo de jogo, sem ansiedade.

    — Que jogo! No segundo gol, eu pulei e comemorei muito. A gente sabia que seria um jogo difícil, já que o Japão é um time qualificado. No primeiro tempo não deu certo a nossa pressão, o Japão estava conseguindo sair e chegou a marcar o gol. No intervalo, o professor Ancelotti pediu para a gente ter calma, fazer o jogo que a gente sabe fazer — afirmou Rayan, da Seleção Brasileira, em entrevista à "CazeTV".

    continua após a publicidade
    Rayan fala ao microfone em entrevista após o fim de Brasil x Japão no NRG Stadium
    Rayan fala ao microfone em entrevista após o fim de Brasil x Japão no NRG Stadium

    Rayan também fez questão de elogiar a organização defensiva do adversário. Para o atacante, a equipe japonesa dificultou bastante as ações ofensivas da Seleção, especialmente pela forma como se fechava quando estava sem a bola. O jogador chegou a brincar sobre a forte marcação: "Muito chato".

    — O Japão montou uma linha de quatro, de cinco, que é difícil de entrar. Muito chato. Mas o Ancelotti pediu para a gente ter calma, fazer o nosso jogo. Graças a Deus saíram os gols e a vitória — completou.

    continua após a publicidade

    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Quando é o próximo jogo do Brasil?

    O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no domingo, dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O time de Carlo Ancelotti aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será definido nesta terça-feira (30).

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Douglas Santos fala ao microfone em entrevista após o fim de Brasil x Japão no gramado do NRG Stadium
    Seleção BrasileiraDouglas Santos explica plano do Brasil após classificação contra o JapãoHá 1 minuto
    Copa do Mundo 2026Brasil x Japão: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do MundoHá 1 minuto
    Periflados para foto, todos os jogadores da Seleção Brasileira posam vestindo camisa amarela, short azul e meião branco
    Seleção BrasileiraSaiba quem foi eleito o melhor em campo em Brasil x JapãoHá 5 minutos
    Contra o Japão, Martinelli de boca aberta em movimento com camisa amarela e short azul
    Seleção BrasileiraMartinelli faz Brasil reviver o 'Eu te amo' de Bebeto na Copa de 1994Há 8 minutos
    Endrick corre em direção a bola durante a partida
    Copa do Mundo 2026Endrick ressalta papel dos reservas em vitória do Brasil: 'Força vem do banco'Há 10 minutos
    Casemiro comemora primeiro gol do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo apontando os dedos para o céu
    Copa do Mundo 2026Casemiro detalha papo com Ancelotti no intervalo e explica vitória do Brasil sobre o JapãoHá 11 minutos

    Mais LANCE!

    CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Japão. (Foto: Reprodução)
    CazéTV bate quarto recorde seguido em Brasil x Japão
    Brasileiros mandam recado a Ancelotti após classificação do Brasil: 'Ainda bem'
    Bruno Guimarães pela seleção brasileira
    Bruno Guimarães revela pedido de Ancelotti em classificação do Brasil
    Rayan comemora classificação do Brasil contra o Japão
    Rayan substitui Raphinha e vira peça importante do Brasil na Copa do Mundo
    Brasil conquista primeira vitória de virada sob comando de Ancelotti
    Gabriel Martinelli fala ao microfone em entrevista após o fim de Brasil x Japão no gramado do NRG Stadium
    Martinelli aponta papel decisivo de Ancelotti em virada do Brasil: 'Deu confiança'
    Casemiro é agarrado ao comemorar gol em Brasil x Japão
    Web recupera fala de jogador japonês antes de Brasil x Japão: 'E agora?'
    Matheus Cunha comemorando vitória da Seleção Brasileira em cima do Japão na Copa do Mundo. (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
    Atitude de Matheus Cunha provocando japonês viraliza: 'Foi aloprar'
    Ancelotti fala ao microfone em entrevista após o fim de Brasil x Japão no gramado do NRG Stadium
    Ancelotti revela conversa com Neymar durante o jogo do Brasil: 'Eu não queria'
    Erling Haaland se prepara antes de pique em jogo da Copa do Mundo
    Erling Haaland: o obcecado por gols que mudou a história da Noruega
    Gabriel Martinelli comemora gol marcado pelo Brasil contra o Japão na segunda fase da Copa do Mundo 2026
    Dê suas notas: Brasil arranca virada heroica contra o Japão na Copa do Mundo
    Jogadores do Brasil comemoram o gol de Casemiro contra o Japão pela Copa do Mundo
    Brasil leva susto, mas vira contra o Japão no fim e avança na Copa do Mundo
    Gabriel Magalhães, Alisson, Marquinhos e Fabinho celebram vitória do Brasil
    Quanto tempo dura a prorrogação da Copa do Mundo? Entenda as regras do mata-mata