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Real Madrid anuncia rescisão de astro durante a Copa do Mundo

Jogador deixa o clube de Madri com 16 taças na bagagem após nove anos de vínculo

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 16:35
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Dani Ceballos comemora com Vini Jr em partida do Real Madrid
Dani Ceballos vestiu a camisa da equipe madrilenha em 215 partidas oficiais desde sua chegada em 2017 (Foto: Reprodução / Instagram)

O Real Madrid anunciou oficialmente, nesta sexta-feira (26), que o meio-campista Dani Ceballos não faz mais parte do clube. O jogador tinha contrato assinado até junho de 2027, mas entrou em um acordo amigável com a diretoria para antecipar o fim do vínculo.

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    Em nota oficial, o clube espanhol agradeceu publicamente os serviços prestados pelo atleta:

    — O Real Madrid agradece a Dani Ceballos por sua dedicação e trabalho árduo durante sua passagem pelo clube e deseja a ele e sua família muita sorte nesta nova etapa de suas vidas. O Real Madrid é e sempre será a sua casa — manifestou o clube.

    Trajetória e títulos pelo Real Madrid

    Ceballos chegou ao Real Madrid em 2017. Na época, o clube desembolsou 16,5 milhões de euros (cerca de R$ 60,5 milhões na cotação daquele ano) para tirá-lo do Betis, equipe onde foi revelado. A contratação aconteceu logo após o volante se destacar no cenário europeu como o melhor jogador da Eurocopa Sub-21, torneio no qual foi vice-campeão com a Espanha.

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    dani ceballos com a camisa do Real madrid na temporada 2025/26
    Dani Ceballos em ação pelo Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

    Durante o período em que pertenceu ao time madrilenho, o atleta também defendeu o Arsenal, da Inglaterra, por empréstimo durante duas temporadas.

    Ao todo, Dani Ceballos entrou em campo 215 vezes com a camisa do Real Madrid. Mesmo atuando muitas vezes como opção no banco de reservas, ele fez parte de uma das eras mais vitoriosas da instituição, acumulando 16 títulos no currículo:

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    •  3 Champions League
    • 4 Mundiais de Clubes
    • 3 Supercopas da Uefa
    • 2 Campeonatos Espanhóis (LaLiga)
    • 1 Copa do Rei
    • 3 Supercopas da Espanha

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