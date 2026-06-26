Real Madrid anuncia rescisão de astro durante a Copa do Mundo
Jogador deixa o clube de Madri com 16 taças na bagagem após nove anos de vínculo
O Real Madrid anunciou oficialmente, nesta sexta-feira (26), que o meio-campista Dani Ceballos não faz mais parte do clube. O jogador tinha contrato assinado até junho de 2027, mas entrou em um acordo amigável com a diretoria para antecipar o fim do vínculo.
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Em nota oficial, o clube espanhol agradeceu publicamente os serviços prestados pelo atleta:
— O Real Madrid agradece a Dani Ceballos por sua dedicação e trabalho árduo durante sua passagem pelo clube e deseja a ele e sua família muita sorte nesta nova etapa de suas vidas. O Real Madrid é e sempre será a sua casa — manifestou o clube.
Trajetória e títulos pelo Real Madrid
Ceballos chegou ao Real Madrid em 2017. Na época, o clube desembolsou 16,5 milhões de euros (cerca de R$ 60,5 milhões na cotação daquele ano) para tirá-lo do Betis, equipe onde foi revelado. A contratação aconteceu logo após o volante se destacar no cenário europeu como o melhor jogador da Eurocopa Sub-21, torneio no qual foi vice-campeão com a Espanha.
Durante o período em que pertenceu ao time madrilenho, o atleta também defendeu o Arsenal, da Inglaterra, por empréstimo durante duas temporadas.
Ao todo, Dani Ceballos entrou em campo 215 vezes com a camisa do Real Madrid. Mesmo atuando muitas vezes como opção no banco de reservas, ele fez parte de uma das eras mais vitoriosas da instituição, acumulando 16 títulos no currículo:
- 3 Champions League
- 4 Mundiais de Clubes
- 3 Supercopas da Uefa
- 2 Campeonatos Espanhóis (LaLiga)
- 1 Copa do Rei
- 3 Supercopas da Espanha
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