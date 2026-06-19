Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo? Veja data e horário
Brasil entra em campo contra a Escócia pela última rodada da fase de grupos
Após vencer o Haiti por 3 a 0 nesta sexta-feira (19), a Seleção Brasileira volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), para encarar a Escócia pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta os escoceses de olho na liderança do Grupo C.
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O confronto acontece em Miami e pode ser decisivo para a definição das posições do Grupo C. Os brasileiros ficam de olho no resultado de Marrocos e Haiti. Após o empate na primeira rodada entre os dois e a vitória de ambos na segunda rodada, os dois travam um duelo pela ponta da chave.
A equipe comandada por Carlo Ancelotti chega embalada após a vitória convincente sobre os haitianos e terá pela frente uma seleção escocesa que também segue viva na disputa por uma vaga nas oitavas de final. O duelo será realizado simultaneamente à partida entre Marrocos e Haiti, que fecha a participação das equipes do grupo na primeira fase do Mundial.
Como foi o jogo Brasil x Haiti?
A Seleção Brasileira confirmou o forte favoritismo no duelo e decidiu a partida ainda no primeiro tempo; os três gols saíram ainda na etapa inicial. Matheus Cunha marcou duas vezes e Vini Jr. deixou o segundo dele nesta Copa. O Brasil ainda marcou com Raphinha e Endrick que entrou na reta final, mas ambos os gols foram anulados.
✅ FICHA TÉCNICA
Brasil 3 x 0 Haiti
Copa do Mundo - Grupo C - 2ª rodada
📅 Data e hora: sexta-feira, 19 de junho de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)
🥅 Gols: Matheus Cunha (23'/1ºT), Matheus Cunha (36'/1ºT), Vini Jr (47'/1ºT)
🟨 Cartões amarelos: Arcus, Pierrot, Jean Jacques (HAI); Douglas Santos (BRA)
🏟️ Público: 68.324 presentes
BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães (Ederson) e Lucas Paquetá (Gabriel Martinelli); Raphinha (Rayan), Vini Jr (Danilo Santos) e Matheus Cunha (Endrick).
HAITI (Técnico: Sebastien Migne)
Placide; Arcus (Simon), Adé, Duverne, Delcroix e Expérience; Jean Jacques e Bellegarde (Etienne); Casimir (Deedson), Providence (Joseph) e Pierrot (Isidor).
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