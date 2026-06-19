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Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo? Veja data e horário

Brasil entra em campo contra a Escócia pela última rodada da fase de grupos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 23:32
Atualizado há 1 minutos
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Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
Brasil venceu o Haiti por 3 a 0 o Haiti na 2° rodada da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Após vencer o Haiti por 3 a 0 nesta sexta-feira (19), a Seleção Brasileira volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), para encarar a Escócia pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta os escoceses de olho na liderança do Grupo C.

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    O confronto acontece em Miami e pode ser decisivo para a definição das posições do Grupo C. Os brasileiros ficam de olho no resultado de Marrocos e Haiti. Após o empate na primeira rodada entre os dois e a vitória de ambos na segunda rodada, os dois travam um duelo pela ponta da chave.

    A equipe comandada por Carlo Ancelotti chega embalada após a vitória convincente sobre os haitianos e terá pela frente uma seleção escocesa que também segue viva na disputa por uma vaga nas oitavas de final. O duelo será realizado simultaneamente à partida entre Marrocos e Haiti, que fecha a participação das equipes do grupo na primeira fase do Mundial.

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    Como foi o jogo Brasil x Haiti?

    A Seleção Brasileira confirmou o forte favoritismo no duelo e decidiu a partida ainda no primeiro tempo; os três gols saíram ainda na etapa inicial. Matheus Cunha marcou duas vezes e Vini Jr. deixou o segundo dele nesta Copa. O Brasil ainda marcou com Raphinha e Endrick que entrou na reta final, mas ambos os gols foram anulados.

    ✅ FICHA TÉCNICA
    Brasil 3 x 0 Haiti
    Copa do Mundo - Grupo C - 2ª rodada

    📅 Data e hora: sexta-feira, 19 de junho de 2026, às 21h30 (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)
    🥅 Gols: Matheus Cunha (23'/1ºT), Matheus Cunha (36'/1ºT), Vini Jr (47'/1ºT)
    🟨 Cartões amarelos: Arcus, Pierrot, Jean Jacques (HAI); Douglas Santos (BRA)
    🏟️ Público: 68.324 presentes

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    BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
    Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães (Ederson) e Lucas Paquetá (Gabriel Martinelli); Raphinha (Rayan), Vini Jr (Danilo Santos) e Matheus Cunha (Endrick).

    HAITI (Técnico: Sebastien Migne)
    Placide; Arcus (Simon), Adé, Duverne, Delcroix e Expérience; Jean Jacques e Bellegarde (Etienne); Casimir (Deedson), Providence (Joseph) e Pierrot (Isidor).

    Vini Jr marca o terceiro gol do Brasil diante do Haiti
    Vini Jr marcou o terceiro gol do Brasil no confronto (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

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