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Alisson encerra 1ª fase em alta e entra em seleto grupo do Brasil em Copas

Goleiro já é o terceiro com mais jogos pelo Brasil em Mundiais

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
26/06/2026 06:55
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De joelhos, Alisson comemora gol do Brasil contra a Escócia
Alisson comemora gol do Brasil contra a Escócia (Foto: Robert Cianflone/Getty Images via AFP)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Titular da Seleção Brasileira pela terceira Copa do Mundo consecutiva, Alisson alcançou na vitória por 3 a 0 do Brasil sobre a Escócia uma marca importante: ao lado de Júlio César, ele é agora o terceiro goleiro que mais atuou pela equipe em Mundiais, com 12 partidas jogadas. Em toda a história, Alisson está atrás apenas de Taffarel, Gilmar e Emerson Leão nesse quesito.

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    Titular do Brasil nas Copas de 1990, 1994 e 1998, Taffarel jogou 18 partidas e não tem como ser alcançado por Alisson neste Mundial — restam cinco partidas até a final. Mas o atual goleiro da Seleção pode se isolar no segundo posto, que tem Gilmar (bicampeão em 1958 e 1962) e Emerson Leão (1970, 1978, 1978 e 1986), com 14 jogos.

    A titularidade de Alisson pelo terceiro Mundial seguido vinha sendo contestada por parte da torcida. Apesar de o goleiro ser considerado um dos melhores do mundo, pesa contra ele o fato de estar em campo nas eliminações nas quartas de final das Copas do Mundo de 2018 e 2022, mesmo que não tenha falhado em nenhum dos jogos.

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    — O torcedor quer títulos. Pude experimentar isso conquistando uma Copa América, mas nada se compara a vencer uma Copa pela Seleção Brasileira. Acho que as críticas vêm por isso também, de não termos vencido em outras oportunidades. Mas ninguém vai me criticar mais do que eu mesmo — ponderou Alisson dias antes de estrear neste Mundial.

    Desde então, foram três jogos, um único gol sofrido — na estreia, em falha coletiva da defesa — e pelo menos seis defesas difíceis. Diante do Marrocos, ele salvou aquele que seria o gol da derrota a minutos do fim. Contra o Haiti, Alisson salvou duas vezes no segundo tempo, e no jogo derradeiro da primeira fase, com a Escócia, foram três grandes defesas.

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    Alisson salta para afastar bola durante Brasil x Escócia
    Alisson fez três defesas difíceis durante Brasil x Escócia (Foto: Chandan Khanna/AFP)

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