Brasil x Haiti: CazéTV bate recorde histórico de audiência antes da bola rolar
Canal divide audiência de partidas da Seleção Brasileira com a Globo
Antes mesmo de a bola rolar para a Seleção Brasileira e Haiti, nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo, a CazéTV bateu o recorde o número de usuários simultâneos que o canal já teve desde a estreia do Brasil no Mundial 2026, consolidando-se como a maior live esportiva de um canal no Youtube.
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O primeiro recorde que a CazéTV bateu foram 6,9 milhões simultâneos na partida decisiva entre Brasil e Croácia em 2022, onde a Seleção Brasileira foi eliminada nos pênaltis, nas quartas de final.
Na primeira partida desse ano, a CazéTV teve como concorrentes diretos a TV aberta da Globo, Sportv, GETV, e SBT, e os números, antes mesmo de a bola rolar, foram 9 milhões. E assim que a partida iniciou, o canal ultrapassou os 11 milhões de simultâneos.
Já na partida entre Brasil e Haiti, a CazéTV bateu o recorde histórico com mais de 15 milhões de simultâneos antes mesmo da bola rolar.
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