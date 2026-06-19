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Brasil x Haiti: CazéTV bate recorde histórico de audiência antes da bola rolar

Canal divide audiência de partidas da Seleção Brasileira com a Globo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 21:56
Supervisionado porLeonardo Damico,
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CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Haiti. (Foto: Reprodução)
CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Haiti. (Foto: Reprodução)

Antes mesmo de a bola rolar para a Seleção Brasileira Haiti, nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo, a CazéTV bateu o recorde o número de usuários simultâneos que o canal já teve desde a estreia do Brasil no Mundial 2026, consolidando-se como a maior live esportiva de um canal no Youtube.

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    O primeiro recorde que a CazéTV bateu foram 6,9 milhões simultâneos na partida decisiva entre Brasil Croácia em 2022, onde a Seleção Brasileira foi eliminada nos pênaltis, nas quartas de final.

    Na primeira partida desse ano, a CazéTV teve como concorrentes diretos a TV aberta da Globo, Sportv, GETV, e SBT, e os números, antes mesmo de a bola rolar, foram 9 milhões. E assim que a partida iniciou, o canal ultrapassou os 11 milhões de simultâneos.

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    Já na partida entre Brasil e Haiti, a CazéTV bateu o recorde histórico com mais de 15 milhões de simultâneos antes mesmo da bola rolar.

    CazéTV bateu recorde histórico em Brasil x Haiti. (Foto: Reprodução)

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