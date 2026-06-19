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Lance de Raphinha em Brasil x Haiti gera revolta: 'Não tem cabimento'

Atacante perdeu chance clara de gol

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 22:18
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Raphinha em Brasil x Haiti pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
Raphinha em Brasil x Haiti pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

O atacante Raphinha teve uma chance clara de gol durante o primeiro tempo do confronto entre Brasil e Haiti, desta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Contudo, o camisa 11 da Seleção Brasileira pecou na precisão da finalização. O desfecho da jogada gerou revolta nas redes sociais.

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    O lance aconteceu aos 21 minutos. Na ocasião, o meia Bruno Guimarães acertou um lançamento preciso para o camisa 11, que saiu de frente com o goleiro adversário. Ao finalizar, Raphinha tocou por cima do arqueiro, mas o arremate foi para fora.

    Nas redes sociais, torcedores do Brasil não perdoaram o erro do jogador. Apesar da chance perdida, o Brasil conseguiu abrir o placar minutos depois, com Matheus Cunha. O fato também gerou recados ao camisa 11. Veja a repercussão abaixo:

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    Raphinha sai do jogo no primeiro tempo

    O atacante não completou a partida em campo. Aos 39 minutos, o treinador Carlo Ancelotti sacou o jogador, que caiu em campo após sentir uma lesão. Raphinha deixou o gramado reclamando de dores na perna direita.

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    Raphinha perdeu chance clara de gol em Brasil x Haiti pela Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
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