Lance de Raphinha em Brasil x Haiti gera revolta: 'Não tem cabimento' Atacante perdeu chance clara de gol

O atacante Raphinha teve uma chance clara de gol durante o primeiro tempo do confronto entre Brasil e Haiti, desta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Contudo, o camisa 11 da Seleção Brasileira pecou na precisão da finalização. O desfecho da jogada gerou revolta nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Brasil x Haiti: CazéTV bate recorde histórico de audiência antes da bola rolar

O lance aconteceu aos 21 minutos. Na ocasião, o meia Bruno Guimarães acertou um lançamento preciso para o camisa 11, que saiu de frente com o goleiro adversário. Ao finalizar, Raphinha tocou por cima do arqueiro, mas o arremate foi para fora.

Nas redes sociais, torcedores do Brasil não perdoaram o erro do jogador. Apesar da chance perdida, o Brasil conseguiu abrir o placar minutos depois, com Matheus Cunha. O fato também gerou recados ao camisa 11. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Karoline Lima faz homenagem a Léo Pereira em Brasil x Haiti: 'Assumiu'

Raphinha perdeu cara a cara com o goleiro, e tem quem defenda pic.twitter.com/fGOZsEr76Q — Suco de Pedra (@SucoDePedra_) June 20, 2026

ainda to com o gol que o raphinha perdeu nao tem cabimento nao — luiza (@flosleigh) June 20, 2026

Esse raphinha é inacreditável — manu (@ManuTvasc) June 20, 2026

APRENDE RAPHINHA — miguel palios (@unairedfeelings) June 20, 2026

Mano o Raphinha perdeu um gol inacreditável — Cristina 🤔 (@Cristspies) June 20, 2026

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Raphinha sai do jogo no primeiro tempo

O atacante não completou a partida em campo. Aos 39 minutos, o treinador Carlo Ancelotti sacou o jogador, que caiu em campo após sentir uma lesão. Raphinha deixou o gramado reclamando de dores na perna direita.

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável