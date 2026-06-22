O que são os 16 avos de final da Copa do Mundo? México, EUA e Alemanha já estão classificadas para esta fase

A edição de 2026 inaugura a maior reformulação estrutural já feita na história da Copa do Mundo. Desde 1998, a Fifa segue o modelo com 32, mas, a partir deste ano, expandiu o número de participantes para 48 equipes. Esse aumento no número de jogos deu origem a uma fase inédita, batizada de "Round of 32" (ou 16 avos de final). Essa fase dá início ao mata-mata, em formato de jogo único, e antecede as tradicionais "oitavas de final".

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Anfitriã, Estados Unidos defila bom futebol e garante vaga os 16 avos de final da Copa do Mundo (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Quantas seleções se classificam para o mata-mata?

Ao todo, 32 seleções, das 48 participantes totais, se classificam para o mata-mata (que começa na fase de 16 avos de final). 24 seleções avançam de forma direta (campeões e vice-líderes de cada grupo) e mais 8 melhores terceiros colocados, formando o bloco de 32 classificados.

🚨Em caso de empate, são considerados os seguintes critérios de desempate. Leia!

Quando começam os 16 avos?

Os 16 avos de final terão início a partir do dia 28 de junho e se estenderão até 3 de julho. Em seguida, a tradicional fase de oitavas de final acontece entre os dias 4 e 7 de julho. As quartas de final estão programadas para o intervalo de 9 a 11 de julho, enquanto as semifinais ocorrerão nos dias 14 e 15 de julho. O jogo que define o terceiro lugar está agendado para 18 de julho, e a grande final será disputada em 19 de julho, no MetLife Stadium, na região de Nova York/Nova Jersey.

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📆Calendário da Copa do Mundo 2026