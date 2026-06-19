logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Parreira tem evolução no quadro pulmonar, mas segue sem previsão de alta

Hospitalizado desde quarta-feira (17), técnico do tetra segue tratamento contra o câncer

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 16:54
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Carlos Alberto Parreira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Carlos Alberto Parreira trata um linfoma de Hodgkin há anos (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, apresentou melhora no quadro de saúde, mas permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O ex-treinador de 83 anos está internado desde a última quarta-feira (17) para tratar um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático, e segue sem previsão de alta.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Parreira comandou a última vitória da África do Sul em Copas; relembre como foi

    Copa do Mundo
    Há 1 dia
  • Lance!

    Ícone da Seleção, Parreira segue internado sem previsão de alta no Rio

    Seleção Brasileira
    Há 1 dia
  • Lance!

    Ricardo Rocha atualiza condição de Parreira: ‘Está em uma situação difícil’

    Seleção Brasileira
    Há 1 dia

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    De acordo com o novo boletim médico divulgado pelo hospital, Parreira está sedado e respira com auxílio de aparelhos, tendo apresentado evolução no quadro pulmonar. No entanto, o técnico do tetracampeonato mundial, em 1994, ainda necessita de cuidados intensivos e está sendo acompanhado por um pneumologista e uma equipe assistencial e multidisciplinar da unidade.

    — O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que o paciente Carlos Alberto Parreira continua internado em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com quadro de inflamação pulmonar. Ele está sedado e respira com auxílio de aparelhos. No momento, seu quadro pulmonar apresenta melhora, mas ainda necessita de cuidados intensivos. O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e a equipe assistencial e multidisciplinar do hospital. Não há previsão de alta — informou o hospital, em nota.

    continua após a publicidade

    ➡️ Veja a agenda completa dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

    Tratamento contra o linfoma

    Carlos Alberto Parreira treinou a seleção da África do Sul na Copa do Mundo de 2010 (Foto: Acervo Lance!)

    Parreira trava uma batalha contra um linfoma de Hodgkin há alguns anos e chegou a apresentar evolução positiva após sessões de quimioterapia realizadas em 2024. Desde então, o ex-treinador vinha mantendo acompanhamento médico regular, enquanto recebia manifestações de apoio de ex-jogadores, dirigentes e torcedores que acompanharam sua trajetória no futebol brasileiro.

    Legado na Seleção Brasileira

    Considerado um dos nomes mais importantes da história da Seleção Brasileira, Parreira comandou a equipe em 117 partidas, acumulando 64 vitórias, 39 empates e apenas 14 derrotas. Além do título da Copa do Mundo de 1994, conquistado nos Estados Unidos, também ganhou a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005.

    continua após a publicidade

    Brasil x Haiti
    ⚽ MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Haiti @1.48
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Endrick está na pré-lista da Seleção Brasileira.
    ColunasAnálise tática do Guffo: como Brasil pode ganhar do HaitiHá 5 minutos
    Cafu foi bicampeão mundial com a Seleção Brasileira
    Seleção BrasileiraCafu avalia momento do Brasil e revela segredo para chegar na final da Copa do MundoHá 20 minutos
    Torcida do Brasil acompanha jogo contra Marrocos em Brasília
    Copa do MundoVagas 'por televisão' e caso México: mudanças da Copa do Mundo impactam emoção da fase de gruposHá 45 minutos
    Brasil buscará liderança em partida contra o Haiti nesta sexta-feira (19) (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)
    Seleção BrasileiraHino do Brasil supera França e Argentina e é eleito o mais bonito da Copa; veja top 10Há 55 minutos
    Endrick faz postagem nas redes sociais nas vésperas da estreia na Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Endrick)
    Copa do MundoEndrick é a solução para o Brasil? Ex-jogadores da Seleção, técnicos e jornalistas opinamHá 1 hora
    Casemiro comemorando gol no amistoso entre Brasil e Panamá (Foto: Reprodução/X)
    Copa do MundoO que muda para o Brasil se perder para o Haiti? Veja os cenáriosHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Noticiário de Bangladesh é apresentado por jornalistas com camisa do Brasil
    Torcedores fazem festa em frente ao Museu de Arte da Filadélfia antes de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo (Foto: ISAIAH VAZQUEZ / GETTY IMAGES)
    Copa do Mundo: palpites para Brasil x Haiti dividem torcedores na Filadélfia
    Neymar durante treinamento da Seleção Brasileira
    Lula ironiza situação física de Neymar: 'Primeiro convocado home office'
    Jogadores do Brasil posam para a foto oficial antes da partida contra o Marrocos (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
    Haiti é adversário perfeito, mas o Brasil precisa colaborar
    Brasil x Haiti - Jogo da Paz - Ronaldinho Gaúcho
    Brasil x Haiti: 'Todo militar que serviu lá vai se emocionar'
    Endrick e Carlo Ancelotti durante treino da seleção brasileira durante preparação para a Copa do Mundo
    Endrick é a solução para a Seleção? Colunistas opinam antes de Brasil x Haiti
    Endrick e Carlo Ancelotti durante treino da seleção brasileira durante preparação para a Copa do Mundo
    De Romário a Benedita: Endrick une rivais políticos e Baixinho cobra Ancelotti ao Lance!
    Referência da Seleção do Haiti nunca pisou no país (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Oponente do Brasil, principal atleta do Haiti joga com dois brasileiros
    "Maldição do Rocky" movimenta torcedores na Filadélfia antes de jogo do Brasil
    Endrick não entrou na partida de estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Por que Ancelotti ainda segura Endrick apesar da pressão da torcida
    Após empréstimo breve, Endrick retorna ao Real Madrid no fim de julho (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
    Rizek questiona decisão de Ancelotti sobre Endrick: 'Tem pressa'
    Mãe de Endrick se emociona ao relembrar trajetória do filho e exalta maturidade antes da paternidade
    Vini Jr comemorando contra o Marrocos na Copa do Mundo (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)
    Seleção Brasileira, Marrocos e EUA: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (19/06)?