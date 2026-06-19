Parreira tem evolução no quadro pulmonar, mas segue sem previsão de alta Hospitalizado desde quarta-feira (17), técnico do tetra segue tratamento contra o câncer

O ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, apresentou melhora no quadro de saúde, mas permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O ex-treinador de 83 anos está internado desde a última quarta-feira (17) para tratar um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático, e segue sem previsão de alta.

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De acordo com o novo boletim médico divulgado pelo hospital, Parreira está sedado e respira com auxílio de aparelhos, tendo apresentado evolução no quadro pulmonar. No entanto, o técnico do tetracampeonato mundial, em 1994, ainda necessita de cuidados intensivos e está sendo acompanhado por um pneumologista e uma equipe assistencial e multidisciplinar da unidade.

— O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que o paciente Carlos Alberto Parreira continua internado em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com quadro de inflamação pulmonar. Ele está sedado e respira com auxílio de aparelhos. No momento, seu quadro pulmonar apresenta melhora, mas ainda necessita de cuidados intensivos. O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e a equipe assistencial e multidisciplinar do hospital. Não há previsão de alta — informou o hospital, em nota.

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Tratamento contra o linfoma

Carlos Alberto Parreira treinou a seleção da África do Sul na Copa do Mundo de 2010 (Foto: Acervo Lance!)

Parreira trava uma batalha contra um linfoma de Hodgkin há alguns anos e chegou a apresentar evolução positiva após sessões de quimioterapia realizadas em 2024. Desde então, o ex-treinador vinha mantendo acompanhamento médico regular, enquanto recebia manifestações de apoio de ex-jogadores, dirigentes e torcedores que acompanharam sua trajetória no futebol brasileiro.

Legado na Seleção Brasileira

Considerado um dos nomes mais importantes da história da Seleção Brasileira, Parreira comandou a equipe em 117 partidas, acumulando 64 vitórias, 39 empates e apenas 14 derrotas. Além do título da Copa do Mundo de 1994, conquistado nos Estados Unidos, também ganhou a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005.

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