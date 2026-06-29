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Paquetá deixa estádio sem mancar após susto em classificação do Brasil

Meia sentiu a parte posterior da coxa contra o Japão e foi substituído no intervalo

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados especiais
29/06/2026 19:20
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Lucas Paquetá, do Flamengo, em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. (Foto: Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lucas Paquetá, do Flamengo, em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. (Foto: Molly Darlington/Getty Images via AFP)

Lucas Paquetá virou motivo de preocupação para a Seleção Brasileira durante a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira (29), resultado que garantiu o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. O meia sentiu a parte posterior da coxa ainda no primeiro tempo, deixou o gramado com muitas dificuldades para caminhar e acabou substituído no intervalo.

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    • Apesar do susto durante a partida, o cenário após o apito final trouxe um sinal de alívio para a comissão técnica de Carlo Ancelotti.

    Paquetá não concedeu entrevistas na zona mista, mas foi visto deixando o estádio caminhando normalmente e sorrindo, comportamento diferente do apresentado momentos antes da substituição, quando deixou o campo mancando bastante e com sinais de desconforto.

    Mesmo com a melhora aparente, a situação ainda inspira cautela. A tendência é que o camisa 20 seja submetido a exames de imagem nesta terça-feira, quando o departamento médico da Seleção terá um diagnóstico mais preciso sobre a gravidade da lesão e o tempo necessário para recuperação.

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    A comissão técnica aguarda o resultado dos exames para definir se Paquetá terá condições de atuar nas oitavas de final da Copa do Mundo. Até lá, o meia seguirá sendo acompanhado de perto pelos médicos da Seleção.

    Lucas Paquetá durante treino da Seleção Brasileira no CT, em Morristown
    Lucas Paquetá durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Quando é o próximo jogo da Seleção de Ancelotti?

    O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no domingo, dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O time de Carlo Ancelotti aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será definido nesta terça-feira (30).

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