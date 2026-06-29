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Jogadores da Premier League ajudam na virada do Brasil; entenda

Destaques do futebol inglês brilham no segundo tempo para garantir a classificação da Seleção

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 18:58
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Jogadores do Brasil se abraçando após gol da virada do Brasil contra o Japão
Jogadores do Brasil se abraçando após gol da virada do Brasil contra o Japão (Foto: Lars Baron / Getty Images / AFP)

A Seleção Brasileira venceu o Japão por 2 a 1 e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, nesta segunda-feira (29), em Houston (EUA). Após sair atrás no placar com gol no primeiro tempo, o time comandado por Carlo Ancelloti conseguiu reagir e avançar no Mundial. Na partida, a reação do Brasil passou pelos pés de jogadores que atuam na Premier League.

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    A partida começou com o Brasil melhor, mas foi o Japão que abriu o placar com Kaishu Sano. Na segunda etapa, a Seleção Brasileira chegou ao empate com gol de Casemiro, do Manchester United, com cruzamento de Gabriel Magalhães, do Arsenal. Após empatar, Carlo Ancelloti colocou Gabriel Martinelli, também do Arsenal, no lugar de Matheus Cunha.

    Nos minutos finais, o Brasil foi ao ataque, mas Endrick perdeu a bola, que foi recuperada rapidamente por Rayan, do Bournemouth. O atacante passou para Bruno Guimarães, do Newcastle, que encontrou Gabriel Martinelli na área. O jogador do Arsenal girou e finalizou para superar o goleiro Zion Suzuki e virar o placar para a Seleção Brasileira.

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    Contra o Japão, Martinelli de boca aberta em movimento com camisa amarela e short azul
    Gabriel Martinelli comemora gol do Brasil marcado contra o Japão (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Premier League na Seleção?

    Na convocação de Carlo Ancelotti, oito jogadores da Premier League estiveram na lista, sendo eles: Alisson (Liverpool), Gabriel Magalhães (Arsenal), Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle United), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth).

    Desses jogadores, quatro atuam no conhecido "Big Six", que reune os times mais ricos e populares da Inglaterra (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham), com três sendo protagonistas, sendo eles Alisson, Gabriel Magalhães, Matheus Cunha e Casemiro — que está de saída dos Diabos Vermelhos após temporada de destaque. Gabriel Martinelli divide posição com o belga Leandro Trossard, e é considerado um 12º jogador do Arsenal.

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    Já os demais, que atuam fora dos times mais badalados, todos são protagonistas, até mesmo Rayan, que chegou em janeiro no Bournemouth e já é considerado uma estrela no clube do sul inglês. Em Londres, Igor Thiago teve temporada inesquecível pelo Brentord, sendo vice-artilheiro da Premier League com 22 gols. Já no nordeste do país, Bruno Guimarães é um dos ídolos da torcida do Newcastle, sendo símbolo da conquista da Copa da Liga Inglesa, que tirou os Magpies de um jejum de 70 anos sem títulos.

    Bruno Guimarães em ação pelo Newcastle
    Bruno Guimarães em ação pelo Newcastle (Foto: Reprodução/X)

    Liga superestimada?

    Neste conturbado ciclo da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, até mesmo a Premier League foi uma das culpadas pela má fase do Brasil, já que os jogadores não desempenhavam igual nos clubes, na seleção. Porém, neste Mundial, os jogadores do Campeonato Inglês vivem grande fase, principalmente Bruno Guimarães e Matheus Cunha.

    Alisson e Gabriel Magalhães começaram bem o Mundial e devem seguir na titularidade. Já Rayan conseguiu assumir a vaga de Raphinha, lesionado, e foi impotante nos duelos contra a Escócia e Japão, principalmente na pressão na saída de bola, que gerou gols nestas duas partidas.

    Gabriel Martinelli, menos badalado, teve grande importância contra o Japão. Além do gol decisivo, o atacante criou oportunidades e teve excelente participação.

    Já Igor Thiago teve apenas um jogo, na estreia da Copa do Mundo, contra Marrocos. Após perder chances claras, o centroavante perdeu a vaga para Matheus Cunha.

    Matheus Cunha faz imitação de sufista em comemoração de gol em Brasil x Escócia na Copa do Mundo
    Matheus Cunha faz imitação de sufista em comemoração de gol em Brasil x Escócia na Copa do Mundo (Foto: ROBERT CIANFLONE/Getty Images via AFP)

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