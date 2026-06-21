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Mesmo eliminada, seleção do Haiti busca feito inédito em sua história na Copa

Sem chances de classificação no grupo do Brasil, seleção caribenha desafia Marrocos para conquistar seus primeiros pontos em Mundiais e quebrar jejum histórico

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
21/06/2026 14:19
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Jogadores do Haiti reunidos antes do jogo contra o Brasil
Jogadores do Haiti reunidos antes do jogo contra o Brasil (Foto: Angela WEISS / AFP)

A seleção do Haiti, que foi derrotada pelo Brasil na última rodada, é uma das equipes já eliminadas matematicamente da Copa do Mundo de 2026, ao lado da Tunísia. Os Granadeiros não têm mais condições de classificação porque perderam o confronto direto contra a Escócia. Mesmo que vençam Marrocos e cheguem aos mesmos três pontos dos escoceses, o critério de desempate direto deixaria a equipe caribenha atrás. Porém, mesmo eliminada, a seleção comandada por Sébastien Migné tentará pontuar pela primeira vez na história dos Mundiais e marcar seu primeiro gol nesta edição.

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    • O tabu histórico do Haiti em Copas do Mundo

    A seleção do Haiti, que não participava de uma Copa do Mundo desde 1974, enxerga no confronto contra Marrocos a grande possibilidade de pontuar pela primeira vez no torneio. Até aqui, a seleção caribenha acumula cinco jogos e cinco derrotas na história da competição, tendo sofrido 18 gols e balançado as redes apenas duas vezes.

    Na sua primeira participação, na Alemanha em 1974, a equipe caiu no grupo de três gigantes e não resistiu: perdeu por 3 a 1 para a Itália, sofreu uma goleada de 7 a 0 da Polônia e foi superada por 4 a 1 pela Argentina. Somando as duas derrotas na atual edição, o tabu incômodo permanece e a busca pela primeira vitória virou questão de honra.

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    Apenas dois gols na história e um único artilheiro

    Os Granadeiros chegaram à Copa de 2026 com apenas dois gols na sua bagagem histórica em Mundiais, ambos marcados pelo mesmo jogador, Emmanuel Sanon, o único haitiano a balançar as redes na Copa de 1974. Por isso, balançar as redes contra Marrocos pode significar um novo marco histórico para a atual geração do país.

    O feito lendário de Emmanuel Sanon contra Dino Zoff

    Apesar das derrotas em 1974, Emmanuel Sanon colocou o futebol do Haiti na história dos Mundiais por um motivo muito especial. Ao marcar o gol de honra na derrota por 3 a 1 contra a Itália, ele encerrou uma sequência invicta do lendário goleiro Dino Zoff, que estava há mais de 1.100 minutos sem sofrer gols pela seleção italiana. O feito surpreendente dos Granadeiros quebrou uma das marcas mais impressionantes do futebol europeu.

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    Histórico do Haiti em Copas

    DadoInformação

    Confederação

    Concacaf

    Primeira Copa do Mundo

    Alemanha Ocidental 1974

    Última Copa do Mundo

    Alemanha Ocidental 1974

    Participações

    2 (1974, 2026)

    Melhores campanhas

    1974, 2026 (fase de grupos)

    Histórico geral

    6 jogos, 0 vitórias, 0 empates, 6 derrotas

    Gols marcados

    2

    Gols sofridos

    18

    Grupo C equilibrado

    #SELEÇÃOPONTOSJOGOSVITÓRIASEMPATESDERROTASSG

    1

    Brasil

    4

    2

    1

    1

    0

    3

    2

    Marrocos

    4

    2

    1

    1

    0

    1

    3

    Escócia

    3

    2

    1

    0

    1

    0

    4

    Haiti

    0

    2

    0

    0

    2

    -4

    Torcedores do Haiti reagem durante a partida da Copa do Mundo FIFA 2026 entre Haiti e Escócia, em Porto Príncipe, em 13 de junho de 2026
    Torcedores do Haiti reagem durante a partida da Copa do Mundo entre Haiti e Escócia, em Porto Príncipe (Foto: Clarens Siffroy / AFP)

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