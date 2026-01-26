Olho neles, Ancelotti!: atacantes brilham e pedem passagem para a Copa

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Endrick e Estêvão, duas das principais revelações do Palmeiras nos últimos anos, foram os nomes que mais chamaram a atenção do fim de semana e lideram o radar do Lance! de olho na Seleção Brasileira. A atuação de ambos reforça o bom momento dos jovens brasileiros no futebol internacional e alimenta a expectativa em torno das próximas decisões do técnico Carlo Ancelotti. É com esse desempenho que nasce mais um "Olho neles, Ancelotti!", espaço semanal em que o Lance! destaca atletas que se sobressaíram na rodada, seja no Brasil ou na Europa.

continua após a publicidade

▶️ Apenas 'ajustes burocráticos' separam renovação de Ancelotti até 2030

Além disso, a Fifa confirmou o local escolhido pela CBF como base da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo. O Brasil ficará em Nova Jersey, com hospedagem no hotel The Ridge, em Basking Ridge, e treinamentos no CT Columbia Park, em Morristown. A escolha, aprovada pela entidade máxima do futebol e com apoio da rede Red Bull, levou em conta fatores como logística, qualidade técnica, privacidade e proximidade com o MetLife Stadium. A Seleção está no Grupo C e enfrentará Marrocos (13 de junho), Haiti (19 de junho) e Escócia (24 de junho).

Ancelotti terá últimos testes antes da Copa

Ancelotti deve divulgar, no início de março, a lista de convocados para os dois últimos amistosos antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta a França, no dia 26 de março, em Boston, e a Croácia, no dia 31, em Orlando, confrontos considerados testes decisivos para ajustes finais do elenco.

continua após a publicidade

Endrick

O grande destaque do fim de semana foi Endrick. O atacante marcou três gols na vitória do Lyon por 5 a 2 sobre o Metz, pelo Campeonato Francês, e rapidamente virou assunto na Europa. Seja na imprensa internacional ou entre torcedores do Real Madrid, o desempenho do jovem brasileiro causou impacto. Mesmo assim, o técnico Paulo Fonseca ponderou que o jogador ainda tem espaço para evoluir. Vale lembrar que a joia nunca foi chamada por Ancelotti para a Seleção Brasileira.

Igor Jesus

Convocado por Ancelotti, Igor Jesus segue em alta. O atacante marcou um belo gol na vitória do Nottingham Forest por 2 a 0 sobre o Brentford, pela Premier League, e vem sendo um dos principais nomes da equipe na competição.

continua após a publicidade

Igor Jesus brilha e sonha com a Copa (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Apenas 'ajustes burocráticos' separam renovação de Ancelotti até 2030

Matheus Cunha

Outro brasileiro decisivo na Inglaterra foi Matheus Cunha. No clássico entre Manchester United e Arsenal, o atacante marcou o gol da vitória dos Diabos Vermelhos por 3 a 2, com um forte chute de fora da área, garantindo três pontos importantes.

Matheus Cunha comemora gol do United sobre o Arsenal (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Estêvão e João Pedro

Pelo Chelsea, Estêvão também deixou sua marca. O ex-Palmeiras abriu o placar com uma bela arrancada e, no segundo gol, deu assistência para João Pedro, consolidando a boa atuação da dupla brasileira, figurinhas carimbadas nas convocações de Ancelotti. Veja o gol de Estêvão no vídeo abaixo:

Raphinha

Na Espanha, Raphinha brilhou na vitória do Barcelona por 3 a 0 sobre o Real Oviedo. O atacante aproveitou uma falha defensiva, avançou em velocidade e finalizou por cobertura, em um gol de rara categoria à la Lionel Messi.

Raphinha faz gol de cavadinha em Barcelona x Real Oviedo (Foto: Josep Lago/AFP)

➡️ Da Roma à Seleção: como Wesley se destaca e vira 'super trunfo' de Carlo Ancelotti

Roberto Firmino

No sábado, Roberto Firmino, que disputou a Copa do Mundo de 2018, marcou dois gols na vitória do Al Sadd por 3 a 2 sobre o Al Shabab, resultado que garantiu ao clube a Supercopa do Catar.

Roberto Firmino em ação pelo Al-Sadd contra o Shabab Al-Ahli (Foto: Divulgação/Al-Sadd)

Evanílson

Também no sábado, o ex-Fluminense Evanílson marcou um dos gols da vitória do Bournemouth sobre o Liverpool. O clube inglês, inclusive, foi quem contratou o atacante Rayan, ex-Vasco, ampliando a presença brasileira no elenco.

Evanílson em ação pelo Bournemouth contra o Liverpool, pela Premier League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional