Estêvão marca 'a lá Mbappé', e João Pedro faz belo gol pelo Chelsea; veja

Liderados pelo brilho dos brasileiros Estêvão e João Pedro, o Chelsea atropelou o Crystal Palace por 3 a 1, pela 23ª rodada da Premier League, neste domingo (25). Estêvão abriu o placar, serviu uma assistência para João Pedro ampliar a vantagem dos Blues. Enzo Fernández fechou a conta. Veja os gols abaixo;

Estêvão marca golaço 'a la Mbappé'

Em erro incrível da defesa do Crystal Palace, Estevão antecipou o passe errado e corre numa velocidade impressionante de trás do meio-campo até a área adversária e apenas tirou do goleiro Dean Henderson com categoria para abrir o placar para os Blues!

Com assistência de Estêvão, João Pedro anota o seu

Estevão dá lindo lançamento para João Pedro à direita da pequena área adversária, o camisa 20 mostra frieza, corta Adam Wharton e finaliza de canhota no meio das pernas de Dean Henderson.

Melhores momentos:

Estevão recebeu na entrada grande área e finalizou colocado de canhota para grande defesa de Dean Henderson que evitou o gol do brasileiro. Seria a 3ª participação para gol do camisa 41 no jogo.

Em replay do primeiro gol, Estêvão recebeu novamente livre para correr o campo ofensivo em trapalhada da defesa adversária. Infelizmente, dessa vez o atacante brasileiro ficou com ângulo apertado e não conseguiu converter a jogada em gol.

