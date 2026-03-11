Croácia terá 12 remanescentes da Copa de 2022 em 'revanche' do Brasil; veja lista

A seleção da Croácia divulgou a lista de 26 convocados para os amistosos da Data Fifa de março contra Colômbia e Brasil, que serão realizados nos Estados Unidos. Será o primeiro confronto entre brasileiros e croatas desde as quartas de final da Copa do Mundo de 2022, quando a Seleção foi eliminada nos pênaltis.

O técnico Carlo Ancelotti terá seu primeiro grande teste contra uma seleção da Europa. Do outro lado, o técnico Zlatko Dalic aposta na continuidade, trazendo 12 jogadores que sentiram o gosto da vitória sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2022.

A Croácia eliminou o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 (Foto: Adrian Dennis / AFP)

A espinha dorsal croata permanece sólida. Entre os convocados, destacam-se o paredão Livakovic e o craque Luka Modric, que agora reencontrará seu antigo treinador de Real Madrid em lados opostos do campo.

Curiosamente, os nomes que selaram o destino do Brasil em 2022, Bruno Petkovic (autor do gol de empate) e Mislav Orsic (que deu a assistência), ficaram fora da lista final e só viajam em caso de cortes.

Bruno Petkovic comemora gol de empate contra o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 (Foto: Jack Guez / AFP

Veja a lista de convocados da Croácia para os amistosos:

🧤 Goleiros: Dominik Livaković (Dínamo Zagreb-CRO), Simon Sluga (Copenhagen-DIN) e Josip Pandur (Hull City-ENG)

🛡️ Defensores: Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad-ESP), Borna Sosa (Ajax-HOL), Josip Stanišić (Bayern de Munique-ALE), Tin Jedvaj (Fiorentina-ITA), Borna Sosa (Augsburg-ALE), Josip Erlić (Midtjylland-DIN), Mario Vuskovic (Hamburgo-ALE) e Niko Smolčić (Como-ITA)

🎯 Meio-campistas: Luka Modrić (Milan-ITA), Mario Pašalić (Atalanta-ITA), Nikola Vlašić (Torino-ITA), Lovro Majer (Wolfsburg-ALE), Marin Sucić (Real Sociedad-ESP), Luka Baturina (Como-ITA), Josip Sucic (Inter de Milão-ITA), Petar Moro (Bologna-ITA) e Luka Fruk (Rijeka-CRO)

⚽ Atacantes: Ivan Perišić (PSV-HOL), Andrej Kramarić (Hoffenheim-ALE), Ante Budimir (Osasuna-ESP), Mario Pašalić (Orlando City-EUA), Josip Musa (FC Dallas-EUA) e Marko Matanović (Freiburg-ALE)

