Futebol Internacional

Com gol de brasileiro, Bournemouth surpreende e vence Liverpool pela Premier League

Donos da casa venceram com gol nos acréscimos

61fec6c3-2c1e-4d7d-a063-f57c26f24b96_Foto-Caio-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Caio Gonçalves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/01/2026
16:45
Jiménez - Bournemouth x Liverpool - Premier League
Jiménez fez o segundo gol do Bournemouth contra o Liverpool (Foto: Glyn Kirk/AFP)
  Matéria
  Mais Notícias

A Premier League é uma caixinha de surpresas. Jogando fora de casa, o Bournemouth venceu o Liverpool por 3 a 2, em confronto válido pela 23ª rodada da Premier League. Os gols da vitória foram marcados por Evanílson, Jímenez e Adli. Pelo lado dos visitantes, Van Dijk e Szoboszlai balançaram as redes.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi a partida? ⚽

1️⃣ Primeiro tempo

Os donos da casa começaram a partida surpreendendo o atual campeão. Com o apoio de sua torcida, o Bournemouth não tomou conhecimento do Liverpool e tomou as rédeas da partida desde o início. Aos 26 minutos, Evanílson abriu o placar para os Cherries após falha individual de Van Dijk. Logo na sequência, foi a vez de Jiménez balançar as redes e ampliar a vantagem.

Evanílson - Bournemouth x Liverpool - Premier League 2026
Evanílson abriu o placar de Bournemouth x Liverpool, pela Premier League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

A equipe comandada por Arne Slot encontrou seu ritmo na partida após levar os gols. Com mais controle da posse de bola, o Liverpool conseguiu levar mais perigo à meta de Petrovic. Após cruzamento vindo da esquerda, Salah tentou emendar um chute com pé direito, mas acabou pegando errado. Pouco depois, o capitão Van Dijk se redimiu da falha e marcou de cabeça. diminuindo a vantagem na reta final do primeiro tempo.

2️⃣ Segundo tempo

O Liverpool voltou para o segundo tempo diferente. Mais organizado e com Robertson no lugar de Kerkez, a equipe voltou tomando conta das ações ofensivas, empurrando a defesa do Bournemouth para trás. Com mais opções no banco de reservas, Arne Slot promoveu a entrada de Ekitiké, Curtis Jones e Ngumoha, que deram fôlego novo para os Reds.

Szoboszlai - Bournemouth x Liverpool - Premier League
Szoboszlai anotou o segundo gol do Liverpool contra o Bournemouth, pela Premier League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

E foi justamente com a ajuda de um jogador vindo do banco, que o Liverpool chegou ao empate. Após jogada individual, Ngumoha sofreu falta na entrada da área e Szoboszlai marcou em bela cobrança. Os donos da casa sentiram o cansaço e começaram a apostar em contra-ataques para ferir a defesa advesrária. Em uma descida em velocidade, Evanílson saiu cara a cara com Alisson, mas desperdiçou a oportunidade chutando para fora.

Sob o apoio de sua torcida, os Cherries chegaram ao gol da vitória com Adli. Depois de um bate-rebate dentro da área, o camisa 21 acertou o chute no canto direito de Alisson.

O que vem por aí? 🔎

Com a vitória, o Bournemouth chegou aos 30 pontos e está na 13ª colocação da Premier League. Já o Liverpool, ocupa a 4ª posição da tabela, com 36 pontos. Agora, os Cherries voltam suas atenções para o jogo contra o Wolves, no sábado (31), enquanto o Reds enfrentarão o Qarabag, pela Champions League.

