Com gol de brasileiro, Bournemouth surpreende e vence Liverpool pela Premier League
Donos da casa venceram com gol nos acréscimos
A Premier League é uma caixinha de surpresas. Jogando fora de casa, o Bournemouth venceu o Liverpool por 3 a 2, em confronto válido pela 23ª rodada da Premier League. Os gols da vitória foram marcados por Evanílson, Jímenez e Adli. Pelo lado dos visitantes, Van Dijk e Szoboszlai balançaram as redes.
Como foi a partida? ⚽
1️⃣ Primeiro tempo
Os donos da casa começaram a partida surpreendendo o atual campeão. Com o apoio de sua torcida, o Bournemouth não tomou conhecimento do Liverpool e tomou as rédeas da partida desde o início. Aos 26 minutos, Evanílson abriu o placar para os Cherries após falha individual de Van Dijk. Logo na sequência, foi a vez de Jiménez balançar as redes e ampliar a vantagem.
A equipe comandada por Arne Slot encontrou seu ritmo na partida após levar os gols. Com mais controle da posse de bola, o Liverpool conseguiu levar mais perigo à meta de Petrovic. Após cruzamento vindo da esquerda, Salah tentou emendar um chute com pé direito, mas acabou pegando errado. Pouco depois, o capitão Van Dijk se redimiu da falha e marcou de cabeça. diminuindo a vantagem na reta final do primeiro tempo.
2️⃣ Segundo tempo
O Liverpool voltou para o segundo tempo diferente. Mais organizado e com Robertson no lugar de Kerkez, a equipe voltou tomando conta das ações ofensivas, empurrando a defesa do Bournemouth para trás. Com mais opções no banco de reservas, Arne Slot promoveu a entrada de Ekitiké, Curtis Jones e Ngumoha, que deram fôlego novo para os Reds.
E foi justamente com a ajuda de um jogador vindo do banco, que o Liverpool chegou ao empate. Após jogada individual, Ngumoha sofreu falta na entrada da área e Szoboszlai marcou em bela cobrança. Os donos da casa sentiram o cansaço e começaram a apostar em contra-ataques para ferir a defesa advesrária. Em uma descida em velocidade, Evanílson saiu cara a cara com Alisson, mas desperdiçou a oportunidade chutando para fora.
Sob o apoio de sua torcida, os Cherries chegaram ao gol da vitória com Adli. Depois de um bate-rebate dentro da área, o camisa 21 acertou o chute no canto direito de Alisson.
O que vem por aí? 🔎
Com a vitória, o Bournemouth chegou aos 30 pontos e está na 13ª colocação da Premier League. Já o Liverpool, ocupa a 4ª posição da tabela, com 36 pontos. Agora, os Cherries voltam suas atenções para o jogo contra o Wolves, no sábado (31), enquanto o Reds enfrentarão o Qarabag, pela Champions League.
