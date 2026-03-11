Gabigol manda recado a Ancelotti após empate do Santos e cita Neymar: 'Espero que vá'
Camisa 9 marcou duas vezes e evitou derrota santista diante do Mirassol
Mirassol e Santos empataram por 2 a 2 na noite de terça-feira (10), no Maião, em partida válida pela quinta rodada do Brasileirão. O Leão Caipira abriu dois gols de vantagem, mas Gabriel Barbosa assumiu a responsabilidade nos minutos finais e garantiu o empate. Sob o olhar de Carlo Ancelotti no estádio, o atacante não apenas destacou sua atuação decisiva, como também fez campanha pela presença de Neymar na Seleção Brasileira.
Em entrevista coletiva após a partida, Gabigol afirmou que deseja a presença do italiano na Vila Belmiro no domingo, data do clássico contra o Corinthians, para prestigiar o companheiro Neymar, desfalque diante do Mirassol. A declaração ocorreu após o atacante ser questionado sobre a possibilidade de voltar a defender a Seleção Brasileira, sobretudo pela atuação diante do treinador da equipe nacional, mas o jogador tratou de minimizar o tema.
Espero que o Ancelotti vá à Vila domingo para ver o Neymar.disse Gabriel, em entrevista ao Prime Video
— Prefiro pensar naturalmente. Eu merecia ir para a Copa em 2022 e não aconteceu. Eu tento sempre trabalhar e ajudar o Santos. Nesse momento, estou me reencontrando depois de um ano difícil e de aprendizado no Cruzeiro — completou.
Como foi a partida? ⚽
A primeira chance do Santos surgiu aos cinco minutos, quando Rony finalizou para fora. O Mirassol respondeu ao explorar as jogadas pelos lados, principalmente com Negueba, e abriu o placar aos 20' com Igor Formiga, após rápido contra-ataque iniciado por Alesson. O Santos tentou reagir com Thaciano e Gabigol, que desperdiçou boa oportunidade em jogada construída com Rony e Luan Peres.
A equipe mandante também voltou a assustar: Aldo Filho parou na marcação de Luan Peres, enquanto Neto Moura arriscou de longe e levou perigo ao gol defendido por Gabriel Brazão. Antes do intervalo, o Mirassol ainda criou duas chances com Shaylon, primeiro ao furar dentro da pequena área e depois em cruzamento para a área, além de quase ampliar com Negueba, que invadiu a área e finalizou por cima.
No segundo tempo, o Mirassol manteve a intensidade e quase ampliou nos minutos iniciais, quando Reinaldo cruzou na medida para Nathan Fogaça, que finalizou para fora. Na sequência, Negueba recebeu na meia-lua e bateu rasteiro de perna esquerda, o que obrigou Brazão a fazer grande defesa.
Aos 11', Shaylon cruzou pela direita para Alesson, que finalizou na rede pelo lado de fora, e pouco depois o próprio camisa 7 arriscou de fora da área, novamente exigindo boa intervenção do goleiro santista. Aos 25', Negueba ampliou o placar ao driblar a defesa adversária e finalizar para o fundo do gol. O Santos reagiu aos 34', quando Gabriel descontou após lançamento de Christian Oliva.
Aos 40', Gabi empatou a partida depois de sofrer falta de Neto Moura dentro da área e converter o pênalti assinalado após consulta ao VAR. Nos minutos finais, o Mirassol quase voltou à frente com Formiga, mas Brazão evitou o terceiro gol da equipe da casa. Após o apito final, uma confusão generalizada tomou conta do gramado e resultou na expulsão dos dois treinadores: Rafael Guanaes e Juan Pablo Vojvoda.
Com o resultado, o Mirassol segue na nona posição da tabela após quatro jogos disputados, com uma vitória e três empates, além de oito gols marcados e sete sofridos. O Santos, por sua vez, ocupa a 11ª colocação após cinco partidas, com uma vitória, dois empates e duas derrotas, além de oito gols anotados e dez contra.
