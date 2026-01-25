Apenas 'ajustes burocráticos' separam renovação de Ancelotti até 2030

A CBF e o técnico Carlo Ancelotti chegaram a um acordo, e o técnico italiano seguirá à frente da Seleção Brasileira até 2030, independentemente do que aconteça este ano na Copa do Mundo. A renovação de contrato vinha sendo debatida há vários meses e era desejo mútuo. Neste domingo (25), o presidente da entidade, Samir Xaud, confirmou que o anúncio da renovação está próximo.

— O diálogo já está acontecendo, e as duas partes têm interesse. A gente está nos ajustes burocráticos para dar continuidade neste trabalho — afirmou Xaud, logo após participar do evento de lançamento da marca da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

O novo contrato está sob revisão do departamento jurídico da CBF e dos representantes de Ancelotti. A expectativa é de que a assinatura aconteça nas próximas semanas, antes mesmo da convocação da Seleção para a Data Fifa de março.

— [A renovação antes da Copa] é muito importante para o futebol brasileiro como um todo. Eu sempre disse que acredito no trabalho a médio e longo prazo, no trabalho estruturado. Em pouco tempo ele (Ancelotti) já provou a sua qualidade, a sua competência, como treinador e como pessoa. Caiu como uma luva, graças a Deus, na Seleção Brasileira e na CBF. A gente quer que esse trabalho continue e que ele tenha mais tempo com o futebol brasileiro — acrescentou Samir Xaud.

Carlo Ancelotti é técnico do Brasil desde maio do ano passado, com vínculo válido até o fim da Copa do Mundo de 2026. Desde outubro, o treinador vinha dando declarações em que se mostrava aberto à renovação até 2030, chegando a brincar em uma entrevista que "a renovação antes da Copa poderia ser mais barata".

Desde que chegou ao Brasil, Ancelotti tem se demonstrado muito à vontade. Ele tem sido bem recebido pelos torcedores em todos os estádios que visita e está bastante satisfeito com a estrutura de trabalho. Também já se colocou à disposição para ajudar a CBF a melhorar o futebol brasileiro como um todo, algo que necessariamente demandará tempo.

O treinador também tem liberdade para dividir o tempo de trabalho entre o Rio de Janeiro e o Canadá, onde mora a família. E, no Rio, já se mostra bem à vontade, a ponto de ter indicado uma churrascaria e um ponto turístico da cidade como bons lugares para se visitar.