O Vasco da Gama concluiu a venda do atacante Rayan para o Bournemouth, da Inglaterra. O acordo entre as partes prevê o pagamento de 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões). A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

A expectativa é que a documentação seja finalizada ainda nesta quarta-feira (21). O jogador, de 19 anos, deve realizar o exame médico ainda nesta semana, caso tudo siga conforme o planejado.

A negociação vinha sendo conduzida há alguns dias, o que fez com que o jogador não treinasse com o elenco principal do Vasco. O jovem tem realizado apenas atividades na academia para preservação física e não será relacionado para o clássico contra o Flamengo nesta quarta-feira (21).

A provável despedida de Rayan com a camisa cruzmaltina aconteceu na estreia do Vasco contra o Maricá, no dia 15 de janeiro, quando marcou dois gols na vitória por 4 a 2. A diretoria do clube, inclusive, havia sido informada há algumas semanas sobre o desejo do atacante de atuar no futebol inglês e, apesar das tentativas de mantê-lo até a janela do meio do ano, não obteve sucesso.

Rayan venceu o prêmio revelação do Campeonato Brasileiro de 2025 (Foto: Reprodução/CBF TV)

Vale destacar que Rayan não forçou sua saída. O atacante e seu staff mantêm boa relação com a diretoria, e as partes buscam um denominador comum que agrade a todos.

Em 2025, Rayan foi um dos principais destaques do Vasco, despertando interesse de clubes do exterior devido às suas atuações consistentes. Com a iminente transferência para o Bournemouth, o jovem terá sua primeira experiência fora do Brasil.

Números de Rayan em 2025

Vasco da Gama:

Copa Sul-Americana: 8 jogos, 1 gol e 0 assistências; Brasileirão: 34 jogos, 14 gols e 1 assistência; Copa do Brasil: 12 jogos, 5 gols e 0 assistências; Carioca: 3 jogos, 0 gols e 0 assistências; Total clube: 57 jogos, 20 gols e 1 assistência;

Seleção Brasileira Sub-20

Amistoso: 1 jogo, 0 gols e 0 assistências; Sul-Americano: 9 jogos, 2 gols 0 assistências; Total Seleção Sub-20: 10 jogos, 2 gols e 0 assistências;

