Estêvão vira assunto em jogo do Chelsea na Champions: 'Infelizmente'

O jogo entre Paris Saint Germain e Chelsea gerou um debate grande sobre Estêvão nas redes sociais brasileiras e europeias. A bola está rolando, na tarde desta quarta-feira (11), pelo confronto de ida das oitavas de final na Champions League.

Em mais um jogo do Chelsea, Estêvão não foi nem relacionado pelo técnico Liam Rosenior. O jovem tem um problema muscular na coxa e desfalcou o time londrino nos últimos cinco jogos. Como a fase de Pedro Neto, seu substituto, não é das melhores, o time vem sofrendo com a ausência do camisa 41.

Nas redes sociais, torcedores brasileiros e do Chelsea lamentaram demais a ausência de Estêvão para o duelo da Champions. Até aqui, o clube londrino vai perdendo por 1 a 0, com gol de Barcola. Veja os comentários sobre o brasileiro abaixo:

Estêvão virou assunto no Chelsea (Foto: Reprodução Instagram Estêvão)

Veja comentários sobre o brasileiro

Técnico do Chelsea atualiza situação da lesão de Estêvão

Técnico do Chelsea, Liam Rosenior atualizou a situação da lesão de Estêvão, que não entra em campo desde o dia 13 de fevereiro. O brasileiro desfalcou a equipe londrina nos últimos três compromissos da Premier League por conta de um problema muscular na coxa.

- Eu diria que ele está de volta ao campo, mas ainda não está pronto para este jogo (contra o Wrexham, pela FA Cup). Precisamos ter muito, muito cuidado, visto que foi uma lesão na coxa. Então, ele precisa se recuperar um pouco antes de voltar a jogar. Mas, obviamente, será um grande reforço tê-lo de volta ao grupo - revelou Rosenior.

Nos três jogos em que Estêvão esteve lesionado, o Chelsea venceu apenas uma partida, além de ter tido um empate e uma derrota.