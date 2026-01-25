Matheus Cunha decide, e Manchester United vence Arsenal em jogo eletrizante

Em um clássico emocionante, o Manchester United venceu o Arsenal por 3 a 2, pela 23ª rodada da Premier League, neste domingo (25), no Emirates Stadium. Os Gunners abriram o placar com gol contra de Lisandro Martínez, mas Mbeumo deixou tudo igual no primeiro tempo. Na segunda etapa, os Red Devils viraram com Dorgu, a equipe de Mikel Arteta empatou com Mikel Merino, mas Matheus Cunha decidiu em favor dos visitantes com um belo gol de fora da área.

Como foi Arsenal x Manchester United?

No primeiro tempo, o Arsenal iniciou o duelo com muito volume e muita pressão sobre o Manchester United. Os Gunners quase abriram o placar com Zubimendi aproveitando uma cobrança de falta e cabeceando para grande defesa de Lammens. E aos 28 minutos, Saka aproveitou uma bola pelo lado direito, tocou para Odegaard, que finalizou com desvio em Lisandro Martínez para abrir o placar para os mandantes. Após o gol, o Arsenal vacilou defensivamente e deu chances para Bruno Fernandes assustar a meta de Raya. Até que aos 36 minutos, Zubimendi fez um recuo errado para Mbeumo, que ficou cara a cara com o goleiro do Arsenal, driblou e finalizou para deixar estufar as redes e deixar tudo igual no marcador.

No segundo tempo, o Manchester United virou a partida em uma linda jogada entre Dorgu e Bruno Fernandes, em que o ponta esquerdo soltou uma bomba de fora da área para marcar um golaço. Sem muita criatividade, o Arsenal respondeu com uma finalização de Rice de dentro da área por cima do gol. Na sequência, Merino recebeu uma bola da entrada da área e bateu com desvio na mão de Maguire para defesa tranquila de Lammens. Na reta final, Saka foi acionado pelo lado direito e finalizou no cantinho para outra grande intervenção do goleiro dos Red Devils. Mas na cobrança de escanteio, Mikel Merino aproveitou a confusão e finalizou para empatar o confronto aos 38 minutos. Mas aos 41 minutos, Matheus Cunha recebeu um passe de Mainoo na intermediária e bateu colocado para marcar um belo gol e decretar a vitória do Manchester United.

