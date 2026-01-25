Torcida do Real Madrid se choca com hat-trick de Endrick: 'Não era'

"Descartado" do Real Madrid, Endrick começou sua trajetória no Lyon de forma meteórica, com quatro gols e uma assistência em três jogos. Neste domingo (25), Endrick anotou seu primeiro hat-trick (ato de marcar 3 gols) com a camisa do gigante francês.

continua após a publicidade

Como consequência de sua atuação brilhante, surgiram inúmeros comentários da torcida do Real Madrid, em sua maioria, acusando o ex-técnico merengue Xabi Alonso de ter cometido um erro ao escantear Endrick.

A joia brasileira foi emprestada ao Lyon por seis meses, sem opção de compra por parte do time francês.

➡️ Atuação de Estêvão pelo Chelsea repercute: 'Ainda longe do auge'

Torcedores do Real enlouquecem com atuação de Endrick

Tradução: O problema de Endrick no Real Madrid tem sido Mbappé. Quero dizer, é por causa dele que ele não terá lugar no onze inicial. Acho que a dupla Vini-Endrick teria uma química muito melhor do que a dupla Vini-Mbappé.

continua após a publicidade

Tradução: Os torcedores de Xabi Alonso, em prantos, diziam que a culpa era dos jogadores… Os mesmos que massacraram Vinicius, aqueles que se dizem madridistas e têm inteligência suficiente apenas para não se machucarem. Endrick era muito inexperiente, diziam. São repugnantes, são os inimigos do Real Madrid.

Tradução: Qualquer pessoa com um mínimo de inteligência diria que o Real Madrid está na liderança se estivesse utilizando jogadores que foram emprestados a outras ligas: Endrick, Nico Paz, Chema ou Jacobo. Alguém acha que o time ficaria pior sem eles? Eles contribuiriam menos que Cama, Brahim, Alaba ou Mendy?

continua após a publicidade

⚽ Estêvão marca 'a lá Mbappé', e João Pedro faz belo gol pelo Chelsea; veja

Além da partida magistral fez contra o Metz, Endrick já havia se destacado em outras duas partidas pelo Lyon. Diante do Brest, o jovem deu um passe de calcanhar de costas que passou por baixo das pernas do marcador, realizou quatro finalizações e distribuiu uma assistência. Contra o Lille, pela Copa da França, o camisa 9 marcou seu primeiro gol pelo clube em sua estreia.

Endrick 'rouba' preparador físico do Real Madrid

Spirandelli, membro de confiança da equipe médica do Real Madrid, acompanha Endrick desde sua chegada à Espanha, com participação ativa em sua reabilitação e acompanhamento físico.

A iniciativa de levar Guido Spirandelli à França, preparador físico argentino, que integrou a comissão técnica do Real Madrid enquanto Endrick estava lá, foi inteiramente do jovem brasileiro.

📲 Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp

No Real Madrid, Endrick sofreu uma lesão grave no no músculo posterior da coxa direita no último jogo da temporada 2024/25. Durante a reta final da recuperação, a situação regrediu, mantendo o jovem afastado dos trabalhos por mais seis semanas, com retorno pleno aos treinos e partidas apenas em novembro.

Endrick recebeu poucas oportunidades no Real Madrid (Foto: Reprodução)

💻 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar