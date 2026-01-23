Convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira em mais de uma oportunidade no ano passado, Douglas Santos se recuperou da lesão no ombro sofrida em 25 de outubro de 2025, durante um treinamento, e já retomou as atividades com o Zenit. O lateral-esquerdo participa da pré-temporada do clube russo em Doha, no Catar, iniciada em 15 de janeiro e programada até o dia 26, antes da sequência dos trabalhos em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Assim como todo o futebol da elite russa, o Zenit atravessa o período de intertemporada no início do ano e, por isso, realiza amistosos ao redor do mundo antes do retorno às competições nacionais. Após 18 rodadas, a equipe comandada por Sergey Semak ocupa a segunda posição do Campeonato Russo, com 39 pontos, um a menos que o líder Krasnodar.

A campanha é construída por 11 vitórias, seis empates e uma derrota, além de 34 gols marcados e 12 sofridos. O campeonato local, disputado em 30 rodadas, será retomado pelo clube no dia 27 de fevereiro, sexta-feira, em partida contra o Baltika, às 13h30 (de Brasília).

Nesse período fora do território russo, o Zenit realizou seu primeiro compromisso do ano na quinta-feira (22), em amistoso contra o Shanghai Port, da China, vencido por 4 a 1, ainda sem a presença de Douglas. Os próximos testes serão diante de rivais, com jogos programados contra o Dínamo Moscou, no dia 3 de fevereiro, o Krasnodar (6), e o CSKA (10).

Metas do ano ✍️

De volta aos trabalhos, Douglas afirmou que o retorno tem sido intenso e disse estar preparado após manter a rotina de treinamentos durante o período de férias na virada do ano, além de destacar a expectativa por uma grande temporada com a camisa do Zenit:

— Os treinos estão bem intensos já nesta primeira semana. Graças a Deus voltei a treinar com toda a equipe e estou pronto para ajudar. Aproveitei as férias para me recuperar, fazendo trabalhos diários, seja na fisioterapia, como também mantendo a parte física, e isso me fortaleceu. Este será um grande ano e vamos em busca dos objetivos para fazer o melhor dentro de campo.

E não apenas no âmbito do clube que Santos concentra suas atenções em 2026, já que o lateral-esquerdo segue no radar de Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo. Antes da lesão, o jogador foi convocado em duas oportunidades para a Seleção, nos compromissos das datas Fifa de setembro e outubro, período no qual recebeu avaliações positivas pelo desempenho apresentado como titular.

Quem é Douglas Santos? ⚽

A trajetória de Douglas com a Seleção não é recente. Foi convocado para a Seleção Sub-20 em 2012, para participar do Campeonato Sul-Americano da categoria no ano seguinte. Posteriormente, acumulou passagens pelas seleções Sub-21 e principal, tendo disputado amistosos e integrado o elenco que disputou a Copa América de 2016 — torneio em que o Brasil foi eliminado ainda na fase de grupos.

No entanto, o ponto alto da carreira pelo verde e amarelo viria pouco tempo depois. O defensor foi titular absoluto na campanha vitoriosa da Amarelinha nos Jogos Olímpicos Rio 2016, sob o comando do técnico Rogério Micale. Presente em todas as partidas do torneio, foi peça-chave na conquista da inédita medalha de ouro, alcançada em uma final histórica no Maracanã, disputada em 20 de agosto de 2016.

— O sonho ainda continua (de seguir vestindo à Amarelinha). Sigo trabalhando para estar preparado para a oportunidade. É ainda a minha principal conquista, principalmente por ser a primeira medalha de ouro no futebol do Brasil. Era muito sonhada por todos os brasileiros — disse Douglas, sobre sua trajetória na Canarinho, em entrevista exclusiva ao Lance!.

Douglas Santos chuta a bola durante partida pela Seleção Brasileira, em 2016 (Foto: Acervo/Lance!)

Revelado pelo Náutico, com passagem marcante pelo Atlético-MG, Santos atua desde 2019 no Zenit, da Rússia. Recentemente, renovou seu contrato até 2027, com opção de extensão até 2028.

