Campeões mundiais pela Seleção Brasileira são homenageados pela Fifa no Maracanã
Giovanni Infantino, presidente da entidade máxima do futebol mundial, presenteou os ex-jogadores
Campeões mundiais pela Seleção Brasileira foram homenageados no Maracanã neste domingo (25), antes de a bola rolar para o clássico entre Fluminense e Flamengo, pelo Campeonato Carioca. Giovanni Infantino, presidente da Fifa, presenteou os ex-jogadores da Canarinho com miniaturas da Copa do Mundo.
Infantino aproveitou a presença no Brasil para o lançamento da marca da Copa do Mundo Feminina, que será disputada em solo brasileiro em 2027, para fazer a homenagem. Anteriormente, o evento, na Zona Sul do Rio, contou com as presenças de Samir Xaud, presidente da CBF, e Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira Feminina.
Homenagem aos campeões pela Seleção
Do título da Copa de 2002, os homenageados no Maracanã foram Cafu, Edmílson, Roque Júnior, Ricardinho, Denílson e Kléberson. Da Seleção de 1994, alguns nomes que estiveram no Maracanã neste domingo foram: Bebeto, Branco, Jorginho e Zinho.
Do título do Mundial de 1970, Baldocchi, Dadá Maravilha, Edu e Jairzinho foram alguns dos homenageados. Das Copas de 1958 e 1962, Pepe foi o representante.
A cada nome anunciado pelo telão do Maracanã os torcedores faziam muita festa. Os jogadores interagiam, levantando a taça para os rubro-negros e tricolores. Cafu, inclusive, repetiu o gesto que fez na hora de erguer o troféu em 2002.
Agenda de Infantino no Brasil
Além dos compromissos no Rio, Infantino também tem encontro previsto com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na próxima segunda-feira (26), em Brasília, para tratar da organização da Copa do Mundo e de outros temas de interesse esportivo entre a Fifa e o Brasil.
