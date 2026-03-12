O Botafogo tem dois jogadores na pré-lista de Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da Seleção Brasileira, contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. O lateral-direito Vitinho e o volante Danilo estão sendo cotados pelo técnico italiano.

A dupla tem se destacado no começo da temporada do Alvinegro sob o comando de Martín Anselmi, apesar das frustrações recentes o do desempenho coletivo em queda brusca. A convocação será feita na próxima segunda-feira (16), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Para Vitinho, esta não seria a primeira vez com Ancelotti na Seleção. O lateral acumula duas convocações, tendo atuado duas vezes em quatro jogos na janela em que esteve com o grupo. O defensor do Botafogo foi titular na derrota para a Bolívia, pelas Eliminatórias, e na goleada por 5 a 0 na Coreia do Sul, em amistoso.

Vitinho, lateral do Botafogo, atuando pela Seleção Brasileira contra a Bolívia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Danilo, por sua vez, tem uma convocação e esta aconteceu em 2022, quando Tite ainda era o comandante e ele vestia a camisa do Palmeiras. O volante é o grande nome da temporada do Botafogo até então e pede passagem por uma vaga no setor de meio-campo.

Botafogo seria desfalcado

Caso Vitinho e Danilo sejam convocados por Carlo Ancelotti, o Botafogo perderia duas referências do time titular para os compromissos pelo Brasileirão contra Athletico-PR, fora de casa, no dia 29, em duelo atrasado válido pela quinta rodada, e Mirassol, no dia 1 de abril (data-base), pela nona rodada, no Nilton Santos.

Danilo é um dos destaques do Botafogo no ano (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

