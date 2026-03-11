Brasil conhece adversários do Sul-Americano Feminino Sub-17 2026; veja grupo da Seleção
Seleção brasileira disputará o torneio no Paraguai entre abril e maio
O Brasil conheceu nesta terça-feira (10) seus adversários na fase de grupos do Sul-Americano Feminino Sub-17de 2026. O sorteio foi realizado pela Conmebol e definiu as chaves da competição, que será disputada entre 24 de abril e 9 de maio, no Paraguai.
O Brasil ficou no Grupo B, ao lado de Colômbia, Equador, Uruguai e Bolívia. Já o Grupo A reúne Paraguai, Argentina, Chile, Peru e Venezuela.
Ao todo, dez seleções participam do torneio, divididas em dois grupos com cinco equipes cada. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único dentro das chaves.
Formato da competição
As três melhores seleções de cada grupo avançam para a fase final, totalizando seis equipes classificadas. Entre elas, as duas primeiras colocadas de cada grupo disputam as semifinais.
As seleções vencedoras das semifinais garantem vaga na decisão do torneio e também asseguram classificação direta para a Copa do Mundo Feminina Sub-17 da FIFA de 2026. Já as equipes derrotadas disputam partidas extras contra os terceiros colocados da fase de grupos para definir as últimas vagas no Mundial.
No total, quatro seleções sul-americanas se classificam para a Copa do Mundo Sub-17. Caso o país-sede do Mundial esteja entre os quatro primeiros colocados do torneio continental, a vaga extra será repassada para a quinta seleção melhor posicionada na fase final.
