O PSG venceu o Chelsea por 5 a 2, nesta quarta-feira (11), pelas oitavas de final da Champions League, no Parc des Princes, em Paris (FRA). Após a partida, os torcedores da equipe londrina pediram a demissão do treinador Liam Rosenior, que tomou decisões questionáveis na escalação e nas substituições durante o jogo. Para o lugar do comandante inglês, os fãs do clube de Stamford Bridge pediram a contratação de Filipe Luís.

Antes da bola rolar, o Chelsea começou a partida com o goleiro Filip Jörgensen, no lugar de Robert Sánchez. Na partida, o goleiro dinamarquês falhou em dois gols que culminaram na goleada do PSG sobre os Blues, além de substituições que não deram certo e tiraram as chances de reação da equipe. Com o desempenho ruim de Liam Rosenior, a torcida do Chelsea começou a pedir a contratação de Filipe Luís, que recentemente foi demitido do Flamengo após início ruim em 2026.

Veja os comentários da torcida sobre Filipe Luís

Tradução: "Me escutem, torcedores do Chelsea, eu conheço um homem #ForaRosenior"

Tradução: "Cara, demita ele (Rosenior) hoje à noite e vá atrás do Filipe Luís ou do Fàbregas. Não vamos perder tempo."

Tradução: Filipe Luís, bem-vindo de volta ao Chelsea?

Tradução: #ForaRosenior. Me traga Filipe Luis

Tradução: "Pegue Filipe Luís enquanto ele está disponível. Chega de Rosenior."

Como foi PSG x Chelsea?

A partida começou com o Chelsea levando perigo no primeiro lance em velocidade com Cole Palmer, que cruzou rasteiro para João Pedro, que não conseguiu finalizar com precisão ao gol. O Paris Saint-Germain respondeu logo na sequência, após encurralar os Blues no campo de defesa, os parisienses abriram o placar com Barcola, que recebeu livre na área após passe de cabeça de João Neves e bateu firme para superar o goleiro Jorgensen.

O PSG goleou o Chelsea por 5 a 2 pela Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

No decorrer da partida, o Chelsea não se abalou com o gol sofrido e seguiu com mais presença de ataque, com chances de João Pedro e Pedro Neto. O PSG também chegou e quase fez o segundo, mais uma vez com Barcola, mas Jorgensen fez grande defesa. Na sequência, aos 28', Enzo Fernández lançou para Malo Gusto, que invadiu a área e finalizou forte para superar Safonov.

O Chelsea seguia melhor, apostando em escapadas em velocidade. Em nova chegada, Malo Gusto cruzou rasteiro para Palmer, que pegou de primeira, mas Safonov pegou. No contra-ataque, Ousmane Dembélé saiu em disparada ao ataque, driblou Wesley Fofana e bateu cruzado para devolver a vantagem ao Paris Saint-Germain antes do intervalo.

Ousmane Dembélé comemora gol em jogo entre PSG e Chelsea pela Champions League (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

No retorno do intervalo, o PSG voltou melhor, com mais chegada ao ataque. Porém, foi a vez do Chelsea responder no contra-ataque, com Pedro Neto. O atacante português disparou pela ponta esquerda e cruzou rasteiro para Enzo Fernández, que invadiu a área e finalizou para igualar o placar no Parc des Princes.

O PSG goleou o Chelsea por 5 a 2 pela Champions League (Foto: ALAIN JOCARD / AFP)

A partida ficou truncada no meio de campo, sem chances criadas de ambos os lados. Porém, após bola recuada a Jorgensen, o goleiro dinamarquês falhou na saída e a bola ficou com Vitinha, que bateu de cavadinha e retomou a vantagem ao PSG na marca dos 20 minutos. O Chelsea chegou a empatar com João Pedro logo depois, mas o gol foi anulado por impedimento.

Perto dos minutos finais, Khvicha Kvaratskhelia recebeu na ponta esquerda, cortou para o meio e finalizou com maestria para ampliar a vantagem do PSG. Antes do apito final, o georgiano apareceu mais uma vez para marcar o quinto após cruzamento de Hakimi e com nova falha de Jorgensen.

O PSG goleou o Chelsea por 5 a 2 pela Champions League (Foto: ALAIN JOCARD / AFP)

