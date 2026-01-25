Endrick vira assunto na imprensa europeia após hat-trick no Lyon: 'Quebrou as estatísticas'
O Lyon venceu o Metz por 5 a 2 neste domingo (25), no estádio Saint-Symphorien, em duelo válido pela 19ª rodada da Ligue 1. O grande destaque da partida, mais uma vez, foi Endrick, autor de três gols na goleada. Como era de esperar, seu nome saiu na capa dos jornais esportivos europeus, principalmente na França e na Espanha.
França 🔵⚪🔴
A França está absolutamente maravilhada com Endrick nestes primeiros jogos e destacou que o camisa 9 parece imparável, com fome de mostrar seu espaço no futebol mundial. Além disso, os veículos locais ressaltaram que o Lyon vive um excelente momento: classificado para as oitavas de final da Europa League com antecedência e, na Ligue 1, segue cada vez mais forte rumo às primeiras posições. Abaixo, veja a repercussão nos jornais franceses "L'Equipe" e "Le Parisien":
Tradução: Liderado pelo hat-trick de Endrick, o OL goleou o Metz e ficou a apenas dois pontos do OM (título).
Tradução: Metz-Lyon (2-5): Em grande fase, Endrick marca três gols e quebra todas as estatísticas da Ligue 1 (título). O jovem prodígio brasileiro marcou o primeiro hat-trick de sua carreira neste domingo, em Metz, confirmando seu início fulminante com a camisa do Lyon (subtítulo).
Espanha 🔴🟡
Na Espanha, por sua vez, a imprensa — conhecida por ser uma das mais incisivas e críticas da Europa — segue atenta, monitorando cada detalhe de Endrick no Lyon em razão de seu vínculo com o Real Madrid. Afinal, o atacante está temporariamente cedido aos franceses apenas até o fim da temporada 2025/26.
Dessa forma, os jornais espanhóis destacaram mais uma vez a atuação de destaque do brasileiro neste início impressionante no novo clube, situação que não foi possível observar no Real Madrid, principalmente nesta temporada sob comando de Xabi Alonso, devido à falta de oportunidades como centroavante titular, permanecendo muitas vezes no banco. Abaixo, confira a repercussão nos veículos "As" e "Marca":
Tradução: Endrick é um escândalo (título). O brasileiro liderou o Lyon na vitória por 5 a 0 sobre o Metz, com um hat-trick. Ele já acumula cinco participações em gols em suas três primeiras partidas na França (subtítulo).
Tradução: 'Endrickmania' explode em Lyon (título). Seu primeiro hat-trick com 'Les Gones' levou a 'manita' contra o Metz (2-5)
