Igor Jesus, ex-Botafogo, vira assunto na Europa: 'Não acredito'

O atacante Igor Jesus, que fez história no Botafogo, teve seu nome muito comentado na rodada da Premier League deste domingo (25). O brasileiro marcou um golaço na vitória do Nottingham Forest em cima do Brentford por 2 a 0.

Fora de casa, Igor Jesus, ex-Botafogo, encerrou um jejum de oito jogos sem balançar as redes na Premier League. Com a classe de sempre, o centroavante matou no peito, girou, e finalizou de voleio para marcar um lindo gol.

Nas redes sociais, muitos europeus ficaram enlouquecidos com o golaço de Igor Jesus, ex-Botafogo, no duelo com o Brentford. O atacante tem sido muito elogiado pelos torcedores do Nottingham Forest. Veja o lance e os comentários abaixo:

Igor com a camisa do Fogão na vitória sobre o Seattle (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja o golaço de Igor Jesus, ídolo do Botafogo, e repercussão dos europeus

Tradução sobre o atacante brasileiro: Que gol insano. Não consigo acreditar no quão linda essa finalização foi. O time realmente precisava de uma dessa.

Tradução sobre o ídolo do Botafogo: Igor Jesus chegou de verdade. O rei da cidade.

Tradução sobre o centroavante brasileiro: Início relâmpago

O Nottingham Forest abriu o placar cedo com um lance de qualidade de Igor Jesus: um belo domínio de peito e um voleio preciso para colocar o time em vantagem contra o Brentford. Clínico e confiante.

Tradução sobre Igor Jesus, ex-Botafogo: Biblioteca Comunitária Gtech? 🤫 Uma verdadeira CIDADE FANTASMA hoje. Igor Jesus é o dono do seu quintal. Sete jogos invictos em casa, tudo acabou assim. 👋 Comportem-se, abelhinhas. VAMOS FICAR ACORDADOS!

