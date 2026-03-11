O lateral-esquerdo Richard Wendel, do Fluminense, foi convocado para defender a Seleção Brasileira no Campeonato Sul-Americano Sub-17. A lista foi divulgada nesta quarta-feira (11) pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci, que chamou 23 jogadores para a competição.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense dobra número de atletas formados no Ensino Médio em Xerém

O torneio será realizado entre os dias 3 e 19 de abril, no Paraguai, e reunirá dez seleções do continente. A equipe brasileira busca manter a hegemonia na categoria e conquistar mais um título da competição.

O Brasil está no Grupo B, ao lado de Argentina, Bolívia, Peru e Venezuela. As partidas da primeira fase serão disputadas em formato de turno único dentro da chave.

continua após a publicidade

Além da disputa pelo título, o campeonato também serve como classificatório para a Copa do Mundo Sub-17, que será realizada no Catar. Ao todo, sete seleções sul-americanas garantirão vaga no Mundial.

A delegação brasileira iniciará a preparação no próximo dia 18 de março, com período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis. O grupo permanece no centro de treinamento até a viagem para o Paraguai, prevista para 1º de abril.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Fluminense tem bom histórico na Seleção Brasileira de base

A convocação de Richard Wendel mantém a tradição do Fluminense de revelar jogadores para as categorias de base da Seleção Brasileira. Nas últimas edições do Sul-Americano Sub-17, o clube já teve representantes importantes nas campanhas vencedoras.

Em 2023, no Equador, o atacante Kauã Elias foi o artilheiro do Brasil no título conquistado pela equipe, ao lado do também atacante Matheus Reis. Já na edição seguinte, em 2025, disputada na Colômbia, Arthur Ryan, Naarã Lucas e Wesley Natã também integraram o grupo campeão.

🤑 Aposte em seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável