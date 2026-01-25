Raphinha marca golaço e Barcelona vence Oviedo

Liderança retomada! O Barcelona venceu o Real Oviedo, neste domingo (25), por 3x0, em confronto válido pela 21ª rodada de La Liga. Com a vitória, a equipe blaugrana retomou a liderança da competição, agora com 52 pontos, enquanto os Carbayones amargam a lanterna com 13 pontos.

Como foi a partida? ⚽

1️⃣ Primeiro tempo

Para quem imaginava um atropelo do Barcelona desde o início do confronto, a primeira etapa foi de surpresa. O que se viu foi um Real Oviedo valente, conseguindo frear as investidas dos donos da casa. Em determinado momento, era possível ver a equipe comandada por Guillermo Almada tentando pressionar a defesa adversária.

Dani Olmo disputa bola com jogadores do Real Oviedo. (Foto: Josep Lago/AFP)

A posse de bola foi bastante equilibrada, com boas oportunidades para ambos os lados. Retrato desse primeiro tempo estudado foi o placar — os primeiros 45 minutos terminaram sem nenhum dos lados balançar as redes.

2️⃣ Segundo tempo

Se faltaram gols na primeira etapa, sobraram na segunda. O Barcelona voltou com a postura diferente e tomou as rédeas da partida. Logo aos sete minutos, Dani Olmo abriu o placar após pressão bem ajustada da equipe de Hansi Flick. Pouco depois, Raphinha saiu cara a cara com o goleiro Escandell e marcou um golaço de cavadinha.

Raphinha faz gol de cavadinha em Barcelona x Real Oviedo (Foto: Josep Lago/AFP)

Aos 28 minutos do segundo tempo foi a vez da estrela de Yamal brilhar. O jovem de 18 anos recebeu um belo cruzamento de Dani Olmo e emendou um voleio, sem chances de defesa. A partir deste momento, os donos da casa administraram a vantagem e começaram a se poupar.

O que vem por aí? 🔎

Com a liderança de La Liga devidamente retomada, — o Real Madrid havia ultrapasso com a vitória sobre o Villareal — o Barcelona volta suas atenções para a Champions League. Os Culés irão encarar o Copenhague na quarta-feira (28), dentro de casa. Por outro lado, o Real Oviedo chegou a 15 jogos sem vitória e agora se prepara para enfrentar o Girona, por La Liga.

