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Noruega e Costa do Marfim definem próximo adversário do Brasil na Copa

Partida conta com a volta de Haaland e feito histórico da Costa do Marfim

PorVitor PalharesEnviado especial
30/06/2026 10:59
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Haaland, centroavante da Noruega (lado esquerdo), e Franck Kessie, meio-campista da Costa do Marfim (lado direito)
Haaland, centroavante da Noruega (lado esquerdo), e Franck Kessie, meio-campista da Costa do Marfim (lado direito) - (Crédito: Mauro PIMENTEL and Peter POWELL / AFP)

DALLAS, TX (EUA) - A Seleção Brasileira conhecerá seu próximo adversário na Copa do Mundo nesta terça-feira. Noruega e Costa do Marfim duelam a partir das 14h (de Brasília) no At&T Stadium, em Dallas, por uma vaga nas oitavas de final.

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    Como chega à Noruega?

    Chaveada ao lado da França na fase de grupos, a Noruega venceu os dois primeiros compromissos, assegurou a classificação ao mata-mata e preservou parte de seus principais jogadores na rodada final.

    Haaland e Odegaard ficaram fora da equipe titular por decisão da comissão técnica diante da equipe francesa. A derrota por 4 a 1 definiu o segundo lugar da chave e colocou os noruegueses no caminho do Brasil nas oitavas de final.

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    A decisão de preservar os titulares partiu da comissão técnica da Noruega, que considerou o confronto uma oportunidade para administrar o desgaste físico do elenco após a sequência de partidas disputadas na Copa do Mundo, logo depois do encerramento da temporada europeia.

    Apesar de já estar no mesmo lado da chave da Seleção Brasileira e poder cruzar seu caminho na próxima fase, o técnico da Noruega, Solbakken, evitou projetar um possível confronto. O treinador afirmou que o foco da equipe está na Costa do Marfim e que qualquer análise sobre o Brasil ficará para depois de uma eventual classificação nesta terça-feira.

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    — Muito cedo (para falar do Brasil). Vamos tentar ganhar amanhã (...) Não acho que essa seja a coletiva apropriada para isso. Prometo falar sobre isso se nos vermos de novo — disse Ståle Solbakken, técnico da Noruega, durante entrevista coletiva na véspera da partida.

    A Noruega tem uma vitória sobre a Seleção Brasileira em Copas do Mundo. O único confronto entre as equipes ocorreu na edição de 1998, na França, quando os noruegueses venceram por 2 a 1, de virada, na última rodada da fase de grupos. Já classificado, o Brasil abriu o placar com Bebeto, mas sofreu a reação com gols de Tore André Flo e Kjetil Rekdal, este em cobrança de pênalti, nos minutos finais da partida.

    Equipe da Noruega, comandada pelo Haaland, agradecendo sua torcida.
    Equipe da Noruega, comandada pelo Haaland, agradecendo sua torcida (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    Costa do Marfim conquista feito histórico

    A Costa do Marfim alcançou seu principal objetivo na competição e, pela primeira vez em sua história, garantiu vaga no mata-mata da Copa do Mundo. A seleção somou os mesmos seis pontos da Alemanha, líder do Grupo E, mas terminou na segunda colocação por ter saldo de gols inferior: dois, contra seis dos alemães.

    Os principais nomes da campanha histórica são o capitão Kessié e Diomandé. Hoje, no Al-Ahli, da Arábia Saudita, o volante passou por Milan e Barcelona antes de deixar o futebol europeu. Na seleção, exerce papel de equilíbrio no meio-campo, com a responsabilidade de dar sustentação à equipe e conectar a defesa ao setor ofensivo.

    Diomandé, por sua vez, ganhou projeção internacional durante a Copa do Mundo e entrou no radar de alguns dos principais clubes da Europa. O atacante de 19 anos está próximo de acertar a transferência para o Paris Saint-Germain, atual bicampeão da Liga dos Campeões, segundo publicou o jornal espanhol Marca.

    Nicolas Pépé, por fim, completa a lista dos principais nomes da Costa do Marfim. O ex-atacante do Arsenal, atualmente no Villarreal, marcou os dois gols da vitória sobre Curaçao, na última rodada da fase de grupos, resultado que assegurou a classificação ao mata-mata. Após a partida, afirmou que a atuação esteve entre as melhores de sua carreira e dividiu os méritos com os companheiros.

    — No primeiro gol, só precisei empurrar a bola para o fundo do gol depois de uma jogada brilhante do Yan. (Diomandé). No segundo, o Ibra (Sangare) deu um passe magnífico, e tudo o que precisei fazer foi manter o foco e marcar. Gostaria de dedicar este troféu aos rapazes. Foi uma das melhores noites da minha carreira — comemorou o atacante.

    Jogadores da Costa do Marfim celebrando os gols da partida que classificou a equipe para a fase de mata-mata da Copa do Mundo.
    Jogadores da Costa do Marfim celebrando os gols da partida que classificou a equipe para a fase de mata-mata da Copa do Mundo (Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Data e horário das oitavas de final do Brasil na Copa

    A Seleção Brasileira volta a campo no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, contra o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim. Será a segunda partida da equipe no estádio nesta Copa do Mundo. Na estreia, empatou por 1 a 1 com Marrocos.

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