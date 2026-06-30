Noruega e Costa do Marfim definem próximo adversário do Brasil na Copa Partida conta com a volta de Haaland e feito histórico da Costa do Marfim

DALLAS, TX (EUA) - A Seleção Brasileira conhecerá seu próximo adversário na Copa do Mundo nesta terça-feira. Noruega e Costa do Marfim duelam a partir das 14h (de Brasília) no At&T Stadium, em Dallas, por uma vaga nas oitavas de final.

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+ Noruega e Costa do Marfim têm duelo entre astro e joia antes de encontro com o Brasil

Como chega à Noruega?

Chaveada ao lado da França na fase de grupos, a Noruega venceu os dois primeiros compromissos, assegurou a classificação ao mata-mata e preservou parte de seus principais jogadores na rodada final.

Haaland e Odegaard ficaram fora da equipe titular por decisão da comissão técnica diante da equipe francesa. A derrota por 4 a 1 definiu o segundo lugar da chave e colocou os noruegueses no caminho do Brasil nas oitavas de final.

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A decisão de preservar os titulares partiu da comissão técnica da Noruega, que considerou o confronto uma oportunidade para administrar o desgaste físico do elenco após a sequência de partidas disputadas na Copa do Mundo, logo depois do encerramento da temporada europeia.

Apesar de já estar no mesmo lado da chave da Seleção Brasileira e poder cruzar seu caminho na próxima fase, o técnico da Noruega, Solbakken, evitou projetar um possível confronto. O treinador afirmou que o foco da equipe está na Costa do Marfim e que qualquer análise sobre o Brasil ficará para depois de uma eventual classificação nesta terça-feira.

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— Muito cedo (para falar do Brasil). Vamos tentar ganhar amanhã (...) Não acho que essa seja a coletiva apropriada para isso. Prometo falar sobre isso se nos vermos de novo — disse Ståle Solbakken, técnico da Noruega, durante entrevista coletiva na véspera da partida.

A Noruega tem uma vitória sobre a Seleção Brasileira em Copas do Mundo. O único confronto entre as equipes ocorreu na edição de 1998, na França, quando os noruegueses venceram por 2 a 1, de virada, na última rodada da fase de grupos. Já classificado, o Brasil abriu o placar com Bebeto, mas sofreu a reação com gols de Tore André Flo e Kjetil Rekdal, este em cobrança de pênalti, nos minutos finais da partida.

Equipe da Noruega, comandada pelo Haaland, agradecendo sua torcida (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Costa do Marfim conquista feito histórico

A Costa do Marfim alcançou seu principal objetivo na competição e, pela primeira vez em sua história, garantiu vaga no mata-mata da Copa do Mundo. A seleção somou os mesmos seis pontos da Alemanha, líder do Grupo E, mas terminou na segunda colocação por ter saldo de gols inferior: dois, contra seis dos alemães.

Os principais nomes da campanha histórica são o capitão Kessié e Diomandé. Hoje, no Al-Ahli, da Arábia Saudita, o volante passou por Milan e Barcelona antes de deixar o futebol europeu. Na seleção, exerce papel de equilíbrio no meio-campo, com a responsabilidade de dar sustentação à equipe e conectar a defesa ao setor ofensivo.

Diomandé, por sua vez, ganhou projeção internacional durante a Copa do Mundo e entrou no radar de alguns dos principais clubes da Europa. O atacante de 19 anos está próximo de acertar a transferência para o Paris Saint-Germain, atual bicampeão da Liga dos Campeões, segundo publicou o jornal espanhol Marca.

Nicolas Pépé, por fim, completa a lista dos principais nomes da Costa do Marfim. O ex-atacante do Arsenal, atualmente no Villarreal, marcou os dois gols da vitória sobre Curaçao, na última rodada da fase de grupos, resultado que assegurou a classificação ao mata-mata. Após a partida, afirmou que a atuação esteve entre as melhores de sua carreira e dividiu os méritos com os companheiros.

— No primeiro gol, só precisei empurrar a bola para o fundo do gol depois de uma jogada brilhante do Yan. (Diomandé). No segundo, o Ibra (Sangare) deu um passe magnífico, e tudo o que precisei fazer foi manter o foco e marcar. Gostaria de dedicar este troféu aos rapazes. Foi uma das melhores noites da minha carreira — comemorou o atacante.

Jogadores da Costa do Marfim celebrando os gols da partida que classificou a equipe para a fase de mata-mata da Copa do Mundo (Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Data e horário das oitavas de final do Brasil na Copa

A Seleção Brasileira volta a campo no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, contra o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim. Será a segunda partida da equipe no estádio nesta Copa do Mundo. Na estreia, empatou por 1 a 1 com Marrocos.

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