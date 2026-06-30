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Minuto a minuto: como o torcedor brasileiro reagiu à Brasil x Japão

Pesquisa mostra humor da torcida durante a classificação na Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 12:01
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Torcedores brasileiros com a máscara do Neymar antes de Brasil x Japão (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

Um estudo mapeou as reações dos torcedores brasileiros nas redes sociais, minuto a minuto, durante o duelo entre Brasil e Japão, pelos 16-avos de final da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira conquistou a vitória de virada por 2 a 1, com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli, nos minutos finais. A pesquisa foi realizada pela Content CO, agência de estratégia de conteúdo com sede nos Estados Unidos e no Brasil.

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    O Brasil encerrou o primeiro tempo perdendo para o Japão por 1 a 0, que abriu o placar com Sano, após falha de Danilo na saída de bola. Até o gol de empate, o volume de menções negativas superava de longe as positivas, com pico no momento em que o árbitro encerrou o 1º tempo. Naquele momento, o tom das publicações era bastante crítico em relação ao desempenho da equipe, com questionamentos às performances de Casemiro, Danilo, Rayan e Paquetá.

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    O cenário começou a mudar no minuto em que o Brasil empatou o jogo. A partir de então, a quantidade de menções positivas se aproximou da de negativas, e ambas se mantiveram equilibradas até o gol de Martinelli, nos acréscimos da partida. Veja o gráfico:

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    Gráfico com cores verde e vermelha mostra pico de menções positivas após empate do Brasil contra o Japão pelos 16 avos da Copa do Mundo
    Gráfico com cores verde e vermelha mostra pico de menções positivas após empate do Brasil contra o Japão pelos 16 avos da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

    Casemiro: de vilão a herói em Brasil x Japão

    Casemiro foi o brasileiro mais comentado da partida, com 51 mil menções em todo o mundo entre 13h30 e 17h. Isso representa 26% de todos os posts sobre jogadores do Brasil no período.

    Casemiro, que até então fazia partida abaixo da crítica, se redimiu: aos nove minutos, Gabriel Magalhães cruzou da esquerda no segundo pau, e o volante cabeceou para empatar. Recompensado pelo gol, o volante brasileiro foi eleito pela Fifa como o melhor em campo.

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    Até o gol de empate, ele era o atleta com maior índice de rejeição: 40% da conversa sobre ele era negativa. Mas depois de ter empatado o jogo, a situação se inverteu. Daquele momento até o apito final, 25% das menções foram positivas, contra 18% negativas e 57% neutras.

    Gráfico com cores verde e vermelha mostra pico de menções positivas para Csemiro no momento em que o jogador marcou o gol de empate durante os 16 avos da Copa do Mundo
    Gráfico com cores verde e vermelha mostra pico de menções positivas para Casemiro no momento em do gol de empate durante os 16 avos da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
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