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Após polêmica com o Neymar, japonês desabafa: 'Voltarei mais forte'

Kento Shiogai se manifestou nas redes sociais após a derrota para o Brasil

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 11:32
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Neymar, de amarelo, ao lado de Ederson, de roxo, na entrada de campo acompanhado de Igor Thiago e Fabinho, camisa 17
Neymar ao lado de Ederson durante entrada da Seleção Brasileira para execução do hino nacional (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O atacante japonês Kento Shiogai usou as redes sociais nesta terça-feira (30) para se manifestar pela primeira vez após a eliminação do Japão na Copa do Mundo de 2026. Um dia depois da derrota por 2 a 1 para o Brasil, decidida por Gabriel Martinelli nos acréscimos do segundo tempo, o jogador agradeceu o apoio dos torcedores e prometeu retornar ainda mais forte:

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    • — Thank you for your support. I'll come back stronger ("Obrigado pelo apoio. Voltarei mais forte"), — escreveu o atacante em publicação no Instagram.

    Shiogai acabou se tornando um dos personagens do confronto, mesmo sem entrar em campo. Antes da partida, declarações do jogador repercutiram no Brasil e foram interpretadas como uma provocação à Seleção, gerando grande repercussão nas redes sociais.

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    Declarações repercutiram antes do confronto

    A declaração do atacante foi dada após um treino da seleção japonesa durante a Copa do Mundo, em conversa com jornalistas dos veículos "Football Channel", "Gekisaka" e "Soccer Digest". O trecho repercutiu nas redes sociais brasileiras, onde passou a circular em versões mais contundentes do que a fala original. Ao ser questionado sobre o retrospecto de Neymar diante do Japão, Shiogai respondeu:

    — Esse era o Neymar de antigamente, não é? Acho que agora estamos bem — disse, em tradução livre.

    Na sequência da conversa, o atacante foi perguntado sobre qual imagem tem da seleção brasileira. Shiogai afirmou que associa o Brasil a Neymar, mas disse enxergar outras seleções como principais potências do futebol atual:

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    — Antigamente era forte, mas e agora? Tenho a imagem de que a França é forte. A Argentina também. Sobre o Brasil, não tenho ouvido muito ultimamente.

    Após a eliminação japonesa, o atacante esclareceu o contexto de suas falas. Segundo ele, sua intenção nunca foi diminuir a força da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

    — Não queria dizer que o Brasil era fraco. Continua sendo uma equipe forte, mas eu acreditava que nós também tínhamos condições de vencer — afirmou à imprensa japonesa.

    Shiogai também reconheceu que as provocações após a derrota eram naturais diante da repercussão causada por suas declarações.

    — Uma vez que foi transmitido daquela forma, não há o que fazer. Nós perdemos e eu nem consegui jogar. Então, é natural que provoquem — declarou.

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    Brasileiros provocaram atacante após a classificação

    De acordo com o jornal Daily Sports, alguns jogadores brasileiros abordaram Shiogai na zona mista depois da vitória. Gabriel Magalhães teria se aproximado para conversar com o atacante, enquanto Matheus Cunha apareceu fazendo o gesto de cinco com a mão, em referência aos cinco títulos mundiais conquistados pelo Brasil.

    Kento Shiogai (nº 26), do Japão, inspeciona o gramado antes da partida contra a Suécia pelo Grupo F da Copa do Mundo da FIFA 2026, no Dallas Stadium, em Arlington, Texas
    Kento Shiogai (nº 26), do Japão, inspeciona o gramado antes da partida contra a Suécia pelo Grupo F da Copa do Mundo da FIFA 2026, no Dallas Stadium, em Arlington, Texas (Foto: Molly Darlington / Getty Images via Afp)

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