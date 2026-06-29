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Martinelli aponta papel decisivo de Ancelotti em virada do Brasil: 'Deu confiança'

O jogador do Arsenal fez o gol da virada do Brasil contra o Japão

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
29/06/2026 16:30
Atualizado há 2 minutos
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Gabriel Martinelli fala ao microfone em entrevista após o fim de Brasil x Japão no gramado do NRG Stadium
Gabriel Martinelli fala ao microfone em entrevista após a vitória da Seleção Brasileira sobre o Japão, em Houston (Foto: Reprodução/TV Globo)

Depois do protagonismo de Vini Jr nos primeiros três jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o homem decisivo da classificação do Brasil contra o Japão foi Gabriel Martinelli. O ponta do Arsenal, da Inglaterra, que atuou como meia a pedido de Carlo Ancelotti, marcou o segundo gol da vitória brasileira. Ele destacou a importância da tranquilidade transmitida pelo treinador no intervalo da partida, quando o Brasil perdia por 1 a 0 para o Japão.

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    • – É um cara sensacional, não é à toa que venceu tudo o que conquistou na carreira. Deu confiança, falou que íamos fazer o gol, e que em qualquer minuto que fizéssemos, era para continuarmos confiantes. Sentimos tranquilidade com ele. É muito bom trabalhar com ele. Tem todo o mérito – comentou.

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    Gol decisivo de Martinelli para o Brasil

    Herói da partida, o ponta não conseguiu descrever o momento que vive depois de decidir a classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo.

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    – Não tenho palavras para descrever a alegria no meu coração com o povo brasileiro feliz com a classificação. A ficha vai cair daqui a um tempo. Estava falando com minha família, no outro jogo acertei uma bola na trave, ia ter outra oportunidade. Consegui fazer o gol da classificação. Feliz pela atuação de toda a equipe – comentou Martinelli após a vitória do Brasil em entrevista à "CazéTV".

    Apesar da felicidade, o jogador deixou o campo com uma marca no rosto causada por um adversário. Na entrevista, o atleta explicou o que ocorreu.

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    – Em um escanteio, fui bloquear, o lateral deles me deu uma cotovelada no olho. Mas valeu a pena. No Arsenal não atuo muito nessa posição, mas o mister disse que eu poderia fazer essa função por dentro. Fico feliz de ajudar a equipe, na ponta esquerda, no meio-campo, independentemente da posição, vou tentar colaborar com o Brasil da melhor forma possível – contou Martinelli.

    Brasil x Japão

    Com gol de Gabriel Martinelli aos 50 minutos do segundo tempo, a Seleção Brasileira virou sobre o Japão por 2 a 1 em Houston nesta segunda-feira (29) e se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo. Sano abriu para o Japão, mas Casemiro igualou no início do segundo tempo.

    Jogadores da Seleção Brasileira se abraçando após gol da virada do Brasil contra o Japão
    Jogadores da Seleção Brasileira comemoram virada do Brasil (Foto: Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Agora, o Brasil enfrentará Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final, previstas para o domingo, 5 de julho. Entre os possíveis adversários, os noruegueses inspiram mais cuidado por conta do atacante Haaland, artilheiro da equipe, com quatro gols marcados nesta Copa do Mundo. Por outro lado, a seleção europeia chega pressionada após sofrer goleada por 4 a 1 para a França.

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