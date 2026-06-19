Festa e pedido de ingresso marcam pré-jogo do Brasil; preços assustam Entrada do estádio chama atenção pela presença de brasileiros

Antes mesmo de a bola rolar para Brasil x Haiti, a torcida brasileira já vencia de goleada nos arredores do Philadelphia Stadium. O clima de Copa do Mundo tomou conta do estacionamento do estádio horas antes do início da partida, transformando o tradicional espaço dos americanos em uma verdadeira extensão das arquibancadas verde e amarelas.

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Entre churrasqueiras espalhadas pelo local, caixas de som e bandeiras do Brasil, os torcedores criaram um cenário que misturava carnaval, roda de samba e pré-jogo de Mundial. A animação começou cedo e não deu sinais de diminuir à medida que o horário da partida se aproximava.

Um dos pontos mais movimentados foi o bar montado próximo ao estádio. Com DJs comandando a trilha sonora da tarde, os brasileiros cantavam músicas da torcida, dançavam e aproveitavam o encontro para matar a saudade do país. O samba também marcou presença e rapidamente reuniu grupos que improvisavam rodas de dança entre uma conversa e outra.

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O ambiente, porém, foi além da festa brasileira. Torcedores haitianos que chegavam ao local eram recebidos com simpatia e acabavam participando da celebração. Em diversos momentos, brasileiros e haitianos dividiram o mesmo espaço para cantar, tirar fotos e dançar juntos, em uma confraternização que mostrou o espírito mais leve da Copa do Mundo.

A influenciadora Rafa Moreira, que acompanha a Seleção Brasileira nos Estados Unidos, destacou a atmosfera encontrada na Filadélfia.

— Vai dar Brasil, é claro! Fui ao Catar também e está tudo muito animado — afirmou.

A mineira Luiza Leonel, de 27 anos, decidiu vir aos Estados Unidos uma semana antes de começar a Copa do Mundo, sem nenhum ingresso.

— Vim eu e Deus, na esperança de conseguir entrar em algum jogo —, contou Luiza, ao Lance!

A mineira está baseada em Nova York e viaja para os locais onde o Brasil joga. Não conseguiu entrar no MetLife para a estreia, com o Marrocos, e, a pouco mais de quatro horas de Brasil x Haiti, ainda não tinha conseguido para o jogo da Filadélfia.

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A expectativa pelo jogo aumentava a cada minuto. Famílias inteiras, grupos de amigos e torcedores vindos de diferentes estados brasileiros circulavam pelo estacionamento, vestindo camisas da Seleção, carregando bandeiras e registrando tudo nas redes sociais. Muitos chegaram horas antes justamente para aproveitar a programação e o clima festivo.

Se dentro de campo a esperança era por uma boa atuação da equipe de Carlo Ancelotti, fora dele a torcida já entregava um espetáculo particular. Nem mesmo os preços elevados dos produtos vendidos no estádio conseguiram diminuir a empolgação.

Preços assustam torcida na Filadélfia (Foto: Marcio Dolzan / Lance!)

Os valores, inclusive, chamaram atenção. Em comparação com a estreia da Seleção em Nova Jersey, no empate por 1 a 1 com o Marrocos, houve um aumento significativo. O refrigerante, por exemplo, passou de US$ 6 (cerca de R$ 31) para US$ 11,39 (aproximadamente R$ 58,70), uma alta de quase 90%.

Apesar do susto no bolso, os torcedores pareciam dispostos a gastar um pouco mais para viver a experiência da Copa. Afinal, em uma tarde de samba, churrasco, música e confraternização, o estacionamento do Philadelphia Stadium virou, por algumas horas, o lugar mais brasileiro dos Estados Unidos.

Torcedora pede ingresso de Brasil x Haiti (Foto: Marcio Dolzan / Lance!)

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