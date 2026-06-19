logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Festa e pedido de ingresso marcam pré-jogo do Brasil; preços assustam

Entrada do estádio chama atenção pela presença de brasileiros

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
19/06/2026 19:58
Favorite o Lance! no Google
Torcedores do Brasil fazem a festa na Filadélfia (Foto: Márcio Iannacca / Lance!)
Torcedores do Brasil fazem a festa na Filadélfia (Foto: Márcio Iannacca / Lance!)

Antes mesmo de a bola rolar para Brasil x Haiti, a torcida brasileira já vencia de goleada nos arredores do Philadelphia Stadium. O clima de Copa do Mundo tomou conta do estacionamento do estádio horas antes do início da partida, transformando o tradicional espaço dos americanos em uma verdadeira extensão das arquibancadas verde e amarelas.

continua após a publicidade
  • Endrick não entrou na partida de estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

    Por que Ancelotti ainda segura Endrick apesar da pressão da torcida

    Seleção Brasileira
    Há 2 horas
  • Endrick e Carlo Ancelotti durante treino da seleção brasileira durante preparação para a Copa do Mundo

    De Romário a Benedita: Endrick une rivais políticos e Baixinho cobra Ancelotti ao Lance!

    Fora de Campo
    Há 7 horas

    • Entre churrasqueiras espalhadas pelo local, caixas de som e bandeiras do Brasil, os torcedores criaram um cenário que misturava carnaval, roda de samba e pré-jogo de Mundial. A animação começou cedo e não deu sinais de diminuir à medida que o horário da partida se aproximava.

    Um dos pontos mais movimentados foi o bar montado próximo ao estádio. Com DJs comandando a trilha sonora da tarde, os brasileiros cantavam músicas da torcida, dançavam e aproveitavam o encontro para matar a saudade do país. O samba também marcou presença e rapidamente reuniu grupos que improvisavam rodas de dança entre uma conversa e outra.

    continua após a publicidade

    O ambiente, porém, foi além da festa brasileira. Torcedores haitianos que chegavam ao local eram recebidos com simpatia e acabavam participando da celebração. Em diversos momentos, brasileiros e haitianos dividiram o mesmo espaço para cantar, tirar fotos e dançar juntos, em uma confraternização que mostrou o espírito mais leve da Copa do Mundo.

    A influenciadora Rafa Moreira, que acompanha a Seleção Brasileira nos Estados Unidos, destacou a atmosfera encontrada na Filadélfia.

    — Vai dar Brasil, é claro! Fui ao Catar também e está tudo muito animado — afirmou.

    A mineira Luiza Leonel, de 27 anos, decidiu vir aos Estados Unidos uma semana antes de começar a Copa do Mundo, sem nenhum ingresso.

    — Vim eu e Deus, na esperança de conseguir entrar em algum jogo —, contou Luiza, ao Lance!

    A mineira está baseada em Nova York e viaja para os locais onde o Brasil joga. Não conseguiu entrar no MetLife para a estreia, com o Marrocos, e, a pouco mais de quatro horas de Brasil x Haiti, ainda não tinha conseguido para o jogo da Filadélfia.

    continua após a publicidade

    A expectativa pelo jogo aumentava a cada minuto. Famílias inteiras, grupos de amigos e torcedores vindos de diferentes estados brasileiros circulavam pelo estacionamento, vestindo camisas da Seleção, carregando bandeiras e registrando tudo nas redes sociais. Muitos chegaram horas antes justamente para aproveitar a programação e o clima festivo.

    Se dentro de campo a esperança era por uma boa atuação da equipe de Carlo Ancelotti, fora dele a torcida já entregava um espetáculo particular. Nem mesmo os preços elevados dos produtos vendidos no estádio conseguiram diminuir a empolgação.

    Preços assustam torcida na Filadélfia (Foto: Marcio Dolzan / Lance!)
    Preços assustam torcida na Filadélfia (Foto: Marcio Dolzan / Lance!)

    Os valores, inclusive, chamaram atenção. Em comparação com a estreia da Seleção em Nova Jersey, no empate por 1 a 1 com o Marrocos, houve um aumento significativo. O refrigerante, por exemplo, passou de US$ 6 (cerca de R$ 31) para US$ 11,39 (aproximadamente R$ 58,70), uma alta de quase 90%.

    Apesar do susto no bolso, os torcedores pareciam dispostos a gastar um pouco mais para viver a experiência da Copa. Afinal, em uma tarde de samba, churrasco, música e confraternização, o estacionamento do Philadelphia Stadium virou, por algumas horas, o lugar mais brasileiro dos Estados Unidos.

    Torcedora pede ingresso de Brasil x Haiti (Foto: Marcio Dolzan / Lance!)
    Torcedora pede ingresso de Brasil x Haiti (Foto: Marcio Dolzan / Lance!)

    🔥SUPERODD 16x no Brasil: Vini Jr marcar 1 gol com Odd 16.00 - apenas contas novas na Esportivabet
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Jogadores dos Estados Unidos comemoram vitória contra Austrália e consequente classificação antecipada
    Copa do MundoEUA se classificam antecipadamente e quebram tabu de 96 anos em Copas; entendaHá 28 minutos
    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026
    Copa do MundoMessi, Mbappé e Kane brigam para ver quem será o maior artilheiro da história das CopasHá 39 minutos
    Thomas Tuchel em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
    Copa do MundoFifa altera protocolo na Copa do Mundo após reclamação de TuchelHá 42 minutos
    Holanda e Suécia se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Onde AssistirHolanda x Suécia: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 59 minutos
    Brasil x Haiti - Lance!TV
    Seleção BrasileiraAO VIVO: Assista ao duelo entre Brasil e Haiti com o Lance!TVHá 59 minutos
    Christian Pulisic é celebrado por companheiros após marcar em EUA x Paraguai
    Copa do MundoPaís do soccer: Estados Unidos perseguem sonho americano na Copa do MundoHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Luis Felipe Freitas, Everaldo Marques e Galvão Bueno disputaram audiência neste sábado (13). (Foto: Divulgação)
    Emissoras brasileiras criticam geração de imagens da Fifa
    Seleção utilizará uniforme com marca de Michael Jordan em jogo decisivo na Copa
    Jogadores dos Estados Unidos celebram o primeiro gol da equipe, marcado por um gol contra de Cameron Burgess #21 (não na foto) da Austrália durante a partida do Grupo D da Copa do Mundo FIFA 2026 entre EUA e Austrália
    Veja gols e melhores momentos de Estados Unidos e Austrália na Copa do Mundo
    Torcedores se revoltam com arbitragem em EUA x Austrália: 'Maior roubo da Copa'
    Ruben Dias curte dia de calor em Palm Beach, no sul da Flórida
    Jogador da seleção portuguesa rebate sobre idas do elenco à praia na Copa
    Felix Zwayer, árbitro de Estados Unidos x Austrália recebe ajuda de jogador no gramado após sofrer com cãibras
    Pode isso? Árbitro sofre com cãibra em EUA x Austrália na Copa
    Zagueiro de Portugal, Rúben Dias concede coletiva antes de Portugal x Uzbequistão
    Zagueiro de Portugal abre o jogo sobre suposto racha no elenco por Cristiano Ronaldo
    A frustração de Cristiano Ronaldo no empate entre Portugal e a República Democrática do Congo, em Houston (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
    Irmã de Cristiano Ronaldo se pronuncia após polêmica com meia de Portugal
    Jogadores do Brasil conversam durante pausa para hidratação do jogo contra Marrocos
    Colunista do Lance! analisa confronto entre Brasil e Haiti: 'Era para ser um amistoso'
    Copa do Mundo 2026 bate recorde de gols contra na primeira rodada
    Haiti, próximo adversário do Brasil no Grupo C
    Como um projeto social nascido no Haiti colocou quatro 'pérolas' na Copa do Mundo
    Mauricio Pochettino, treinador da seleção dos Estados Unidos
    Quem é Mauricio Pochettino, técnico argentino à frente dos Estados Unidos na Copa do Mundo
    Yamal ainda é dúvida para Espanha x Arábia Saudita (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)
    Lamine Yamal revela idolatria por Neymar e vê Messi como o 'melhor da história'
    Endrick está na pré-lista da Seleção Brasileira.
    Análise tática do Guffo: como Brasil pode ganhar do Haiti