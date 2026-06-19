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Emissoras brasileiras criticam geração de imagens da Fifa

Fifa está mostrando poucos replays durante os jogos

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
19/06/2026 18:50
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Luis Felipe Freitas, Everaldo Marques e Galvão Bueno disputaram audiência neste sábado (13). (Foto: Divulgação)
Luis Felipe Freitas, Everaldo Marques e Galvão Bueno disputaram audiência neste sábado (13). (Foto: Divulgação)

O SBT, a Globo e a Cazé TV reclamaram da geração de imagens da Fifa nesta Copa do Mundo. Assim como todas as outras empresas que detém o direito de transmissão da competição no planeta, as emissoras brasileiras dependem das imagens fornecidas pela federação para realizar suas transmissões.

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    Durante os jogos, os narradores e comentaristas têm reclamado muito da falta de repetição dos lances (replays) em momentos importantes da partida, como em checagens de pênalti. Além disso, o foco extremo na torcida durante as partidas também vem afetando os jornalistas, que sentem que acabam perdendo inícios de jogadas importantes, por exemplo.

    Durante o jogo entre Estados Unidos e Austrália, pela segunda rodada da Copa do Mundo, dois lances que não foram reprisados chamaram a atenção. No segundo tempo, quando os australianos se encontravam jogando melhor na partida, duas jogadas que poderiam resultar em pênaltis favoráveis à Austrália aconteceram, mas não foram conferidas no VAR ou checadas em replay.

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    Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)
    Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)

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    Um comentarista da Cazé TV, durante a transmissão no canal, afirmou que a seleção mandante, os Estados Unidos, estavam jogando melhor, mas que a Austrália teve dois pênaltis claros negados. Como a transmissão da emissora é feita no Youtube, o mesmo jornalista afirmou que buscou o lance voltando o vídeo alguns segundos, mas que a imagem não era conclusiva e gostaria de analisá-la mais uma vez em câmera lenta, por outro ângulo.

    No final, a Austrália não recebeu nenhum dos pênaltis ou marcou gols, com o jogo terminando em 2 a 0 para os donos da casa, comandados pelo experiente treinador argentino Mauricio Pochettino.

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