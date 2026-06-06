Brasil x Egito será em estádio à beira do rio; conheça o Huntington Field

CLEVELAND, OH (EUA) - A Seleção Brasileira escolheu o Huntington Bank Field, em Cleveland, para fazer a última partida antes da estreia na Copa do Mundo. O estádio que receberá Brasil x Egito neste sábado (6) é a casa do Cleveland Browns, que disputa a NFL.

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➡️Seleção é recebida em Cleveland com festa de torcedores

A arena fica na região central da cidade, à beira do Lago Erie, um dos cinco grandes lagos da América do Norte e que separa Cleveland do Canadá. O Huntington Field tem capacidade para cerca de 65 mil pessoas — podendo chegar a 73 mil, dependendo do evento.

O entorno é cheio de atrações, com bares, espaços para shows, o Hall da Fama do Rock e o Centro de Pesquisas Glenn, um dos dez principais da Nasa. Movimentada em dias de eventos, a área é bastante calma no cotidiano. No fim da tarde, é comum ver casais passeando pela orla e happy hours no interior dos inúmeros bares.

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Em outro ponto, há uma praça com uma estátua que homenageia Jesse Owens, vencedor de quatro Ouros nos Jogos Olímpicos de Berlim-1936. Owens não nasceu no estado — ele é do Alabama. O nome de batismo é James Cleveland Owens.

Além de jogos de futebol americano, e do amistoso da Seleção neste sábado, o Huntington Field também é uma contumaz praça de shows. No fim deste mês, receberá apresentação de Post Malone.

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Estátua de Jesse Owens em praça próxima ao Huntington Field, em Cleveland (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

Seleção é recepcionada com pequena festa em Cleveland

A Seleção Brasileira chegou a Cleveland no início da noite dessa sexta-feira (5) e está hospedada em um hotel na região central da cidade, a apenas um quilômetro do Huntington Field. O time foi recepcionado por um grupo de torcedores, que fez uma pequena festa. A delegação retorna a Nova Jersey, onde está baseada para a Copa do Mundo, logo após a partida.

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