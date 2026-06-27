Ex-Real Madrid pode reforçar o Japão em confronto com o Brasil
Takefusa Kubo treina com bola e pode reforçar o Japão
O técnico do Japão, Hajime Moriyasu, recebeu uma ótima notícia para o decisivo duelo contra o Brasil pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. O meia-atacante Takefusa Kubo pode voltar a atuar após desfalcar a equipe nos confrontos contra Tunísia e Suécia. A revelação japonesa sofreu uma lesão no joelho logo na estreia do torneio, contra a Holanda.
O atacante de 25 anos participou das atividades com bola nesta sexta-feira, logo após o empate do Japão com a Suécia. Com a evolução clínica, o atleta é forte candidato à escalação para a partida de segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, no Texas (EUA).
Kubo não entra em campo desde 14 de junho, quando precisou deixar a partida após sofrer uma entrada de Denzel Dumfries, lateral holandês, e sair do gramado do AT&T Stadium, em Dallas, com auxílio de uma cadeira de rodas.
Embora a comissão técnica ainda não confirme a presença do jogador do Real Sociedad entre os titulares, sua recuperação gera grande expectativa. Considerado um dos principais talentos da equipe asiática, Kubo disputa diretamente a vaga ocupada por Junya Ito na ponta direita. Mesmo com apenas um jogo disputado no Mundial, o camisa 8 já deixou sua marca ao dar a assistência para o gol de Keito Nakamura, garantindo um ponto importante na estreia japonesa na Copa do Mundo.
Da base do Real Madrid ao protagonismo no Real Sociedad
Antiga promessa das categorias de base do Real Madrid, Kubo encontrou pouco espaço no estrelado elenco merengue. Sua trajetória na capital espanhola foi marcada por sucessivos empréstimos a Mallorca, Villarreal e Getafe. A virada na carreira ocorreu em 2022, quando a Real Sociedad pagou 6 milhões de euros para contratá-lo. O clube madrilenho, porém, blindou-se ao manter 50% dos direitos econômicos do atleta e incluir uma cláusula de recompra.
Na última temporada europeia (2025/2026), o meia-atacante balançou as redes duas vezes e distribuiu quatro assistências em 24 partidas por La Liga. Apesar de passar em branco na campanha que culminou no título da Copa do Rei da equipe de San Sebastián diante do Atlético de Madrid, Kubo chega ao mata-mata do Mundial com o status de grande esperança do Japão para surpreender a Seleção Brasileira.
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