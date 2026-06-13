Depois de temporal, estreia do Brasil na Copa do Mundo deve acontecer sob sol forte A bola rola às 19h (de Brasília), em Nova Jersey, para Brasil x Marrocos

NOVA JERSEY, NJ (EUA) - Se depender apenas da previsão do tempo, a estreia do Brasil na Copa do Mundo diante do Marrocos neste sábado (13) não será interrompida por causa da chuva. O sol está forte na região do MetLife Stadium e o serviço de meteorologia não aponta possibilidade de chuva para o dia.

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Na sexta-feira, 24 horas antes da partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, uma tempestade caiu em Nova Jersey. A chuva forte durou cerca de 30 minutos.

Por causa do risco de raios, a Fifa terá monitoramento meteorológico em tempo real nos Estados Unidos, Canadá e México. Além disso, no caso de temperaturas elevadas, medidas extras poderão ser acionadas nas arenas da Copa do Mundo, incluindo áreas de resfriamento, distribuição ampliada de água e reforço das equipes médicas.

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A temperatura na região do MetLife é de 30 graus na tarde deste sábado.

Metlife Stadium, estádio da estreia do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

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Jogos da Seleção Brasileira na Copa de 2026

13/06 - Brasil x Marrocos - 19h

19/06 - Brasil x Haiti - 21h30

24/06 - Escócia x Brasil - 19h

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